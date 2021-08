DAB+-Radios im Check bei Penny, Netto, Norma & Aldi Süd

Gleich vier Discounter haben in dieser Woche DAB+-Radios im Angebot. Wir haben den Check gemacht: Machen Käufer ein Schnäpp­chen?

DAB+-Radios sind im Massen­markt ange­kommen. Das zeigt sich auch daran, dass immer mehr Discounter Geräte mit dem digital-terres­tri­schen Radio im Angebot haben. In dieser Woche sind es gleich vier.

Radio mit DAB+ und Blue­tooth bei Penny

DAB+ Radio bei Penny

Screenshot: Michael Fuhr Ab dem morgigen Donnerstag gibt es bei Penny ein Digi­tal­radio von Medion für 29,99 Euro. Das in Schwarz und Weiß erhält­liche Modell kann aber nicht nur Radio über UKW und DAB+ abspielen, sondern auch Musik von Smart­phones oder Tablets per Blue­tooth streamen. Das 2,4 Zoll-Farb­dis­play sorgt dafür, dass auch Bilder und Slide­shows darge­stellt werden können. Je 30 Sender­spei­cher stehen für UKW und DAB+ zur Verfü­gung, ferner verfügt das Modell über eine Weck­funk­tion, einen AUX-in- und einen Kopf­hörer­anschluss. Eine Fern­bedie­nung liegt dem Mono-Radio bei. Es handelt sich beim Penny-Angebot in jedem Fall um ein Schnäpp­chen, da vergleich­bare Modelle oft teurer sind.

Mikro-System mit DAB+ und Inter­net­radio bei Aldi Süd

Micro-HiFi-Anlage bei Aldi

Foto: Medion Eben­falls von der Marke Medion stammt das Mikro-Audio-Systen P85003, das Aldi Süd in dieser Woche (nur online) im Angebot hat. Neben UKW und DAB+ verfügt die Mini-Anlage auch über Inter­net­radio­emp­fang sowie eine Blue­tooth-Funk­tion. Neun Sound­vor­stein­stel­lungen bietet der Equa­lizer, die Leis­tung der zwei externen Boxen beträgt 2 mal 15 Watt (RMS). Auch bei diesem Modell gibt es ein Farb­dis­play. Aldi hat die Medion-Anlage für 149 Euro im Angebot. Eben­falls ein Schnäpp­chen, denn beis­peils­weise bei Amazon kostet das Gerät über 100 Euro mehr.

Eben­falls ab Donnerstag gibt es bei Netto das TechniRadio 3 im Angebot. Der Preis von nur 20 Euro für das TechniSat-Radio mag verlo­ckend klingen, aber Aldi hatte es vor einigen Monaten sogar für nochmal fünf Euro weniger im Angebot. Das Modell und seine Funk­tionen haben wir bereits getestet.

Retro-Radio bei Norma

Retro-Radio bei Norma

Foto: Denver Electronics In den Filialen von Norma gibt es in dieser Woche das Denver DAB-48. Es handelt sich um eine Kombi­nation aus Digi­tal­radio und Blue­tooth-Laut­spre­cher. Das Gehäuse ist in edler Holz-Optik mit weißer Front gehalten. Das Modell verfügt über ein klas­sisches Text-Display. Je 40 Sender lassen sich über UKW und DAB+ abspei­chern. Bei Norma gibt es das Modell für 34,99 Euro - rund drei Euro billiger als die güns­tigsten Ange­bote im Online-Handel und damit auch ein Schnäpp­chen.

Neue Ange­bote über DAB+ gibt es in Osthol­stein und am Hoch­rhein.