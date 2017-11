Dual-SIM-Smartphone ist vor Spritzwasser geschützt

In der vergangenen Woche startete bei Aldi Nord ein neues Hardware-Angebot: Das Motorola Moto E4 wird vom Lebensmittel-Discounter für 129 Euro angeboten. In dieser Woche können auch Aldi-Kunden im südlichen Bereich Deutschlands auf das Smartphone-Angebot zugreifen, denn ab dem 16. November bietet Aldi Süd das Moto E4 ebenfalls an. Wie bei Aldi Nord gibt es auch hier ein Startpaket von Aldi Talk inklusive einem Guthaben in Höhe von 10 Euro ohne zusätzliche Kosten zum Gerät. Der Preis für das Bundle beträgt 129 Euro. Zu den Highlights des Moto E4 gehören das recht aktuelle und System Android 7.1 Nougat, das in Reinform auf dem Smartphone läuft, der Support von Dual-SIM mit zwei echten SIM-Plätzen neben dem Speicherkartenslot sowie der wechselbare 2800-mAh-Akku. Weitere Details zum Moto E4 sowie unseren Preisvergleich mit anderen Angeboten finden Sie im folgenden Schnäppchen-Check.