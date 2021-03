Schnäppchencheck: DAB+/Internetradio-Kombi bei Aldi

Beim Discounter Aldi Nord gibt es ab dem heutigen Donnerstag ein Küchen­radio zur Unterbau-Montage, das neben Radio­emp­fang über Antenne auch Inter­net­radio beherrscht.

Radio plus Strea­ming

Das Medion P85063 empfängt über 25.000 Radio­sender per WLAN über das Portal von MediaU. Das Modell streamt zudem Musik auch via Spotify Connect. Wer nur an Orts­sen­dern inter­essiert ist, für den gibt es Anten­nen­emp­fang über UKW und DAB/DAB+. Das Küchen­radio ist zudem mit einem AUX-Eingang ausge­rüstet, über den sich weitere Tonquellen wie ein porta­bler CD-Player oder ein MP3-Player anschließen lassen. Hinzu kommt ein USB-Anschluss, um Musik von Sticks oder der Fest­platte abzu­spielen. Das einzige, was fehlt, ist ein Blue­tooth-Empfänger zum draht­losen Strea­ming von Musik via Smart­phone oder Tablet.

Das Medion P85063

Foto: Medion Das Radio besitzt auch eine inte­grierte Alarm­funk­tion und kann so auch als Timer beim Kochen in der Küche verwendet werden. Möglich ist nicht nur eine Montage unter dem Schrank, das Küchen­radio kann alter­nativ auch einfach aufge­stellt werden.

Das 3,2 Zoll große TFT-Farb­dis­play zeigt auch Slide­shows wie Logos oder Fotos an. Die Ausgangs­leis­tung beträgt 3 Watt (RMS). Das Gerät besitzt die Maße 7 mal 24 mal 15 cm, es wiegt rund 900 Gramm. Netz­teil und eine Fern­bedie­nung gehören zum Liefer­umfang.

Das DAB+/Inter­net­radio-Kombi Medion P85063 ist nur online vom heutigen Donnerstag, 11. März, bis zum Samstag, 3. April 2021, zu haben, aller­dings auch nur, solange der Vorrat reicht. Die Liefe­rung soll laut Angaben von Aldi inner­halb von 5 bis 10 Werk­tagen erfolgen.

Aldi-Angebot ist kein Schnäpp­chen

Der WLAN-Internet-Küchen­radio Medion P85063 kostet bei Aldi 89,99 Euro inklu­sive Versand, es ist in den Farben Weiß und Schwarz erhält­lich.

Kurio­ser­weise wurde es direkt im Medion-Shop oder bei Amazon bereits rund 40 Euro güns­tiger verkauft. Hier und auch in anderen Shops ist es aktuell jedoch nicht erhält­lich. Obwohl das Gerät für ein Küchen­radio viele attrak­tive Features hat, machen Kunden damit bei Aldi kein Schnäpp­chen. Es bleibt abzu­warten, ob das Modell nach der offen­sicht­lichen Exklusiv-Periode bei Aldi wieder in anderen Shops güns­tiger zu erwerben ist.

In unserem Podcast haben wir uns mit neuen Programmen auf DAB+ beschäf­tigt.