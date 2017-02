Schnäppchen-Check: Medion Life E5006 für 129 Euro bei Aldi

Medion Life E5006 bei Aldi im Angebot Bei Aldi Nord finden Kunden in Kürze wieder ein Smartphone in den Regalen. Ab Donnerstag, den 23. Februar, verkauft der Lebensmittel-Discounter das Medion Life E5006 zum Preis von 129 Euro. Zum Gerät gibt es das Startpaket von Aldi Talk inklusive einem Guthaben von 10 Euro. Das Medion Life E5006 wird in den Farben Silber und Amber angeboten, ist Dual-SIM-fähig und dank seines 5-Zoll-Displays vergleichsweise kompakt. Medion-typisch wird auf das Smartphone eine Garantie von drei Jahren gewährt. Im Schnäppchen-Check schauen wir uns die genauen Details des Medion Life E5006 näher an und prüfen, wie viel Smartphone Käufer zum Preis von 129 Euro bekommen.

Medion Life 5006: Die Eckdaten

Wie bereits erwähnt besitzt das Medion Life E5006 ein 5 Zoll großes Display, das 720 mal 1280 Pixel auflöst. Die HD-Auflösung geht für ein Smartphone dieser Preisklasse und mit dieser Displaydiagonale in Ordnung. Die Rückseite des Gerätes besteht aus Metall, der 2500-mAh-Akku ist fest im Gehäuse eingebaut. Ähnlich wie beim iPhone befindet sich die Hauptkamera in der oberen linken Ecke. Die Kamera macht Fotos mit bis zu 8 Megapixel, verfügt über einen Autofokus und wird von einem LED-Blitz unterstützt. Vorn über dem Display findet sich zudem eine 5-Megapixel-Frontkamera für Selfie-Aufnahmen.

Auch beim Prozessor zeigt sich eine für Einsteiger-Smartphones klassische Ausstattung: Das Medion Life E5006 wird von einem nicht näher bestimmten 1,3-GHz-Quad-Core-Prozessor angetrieben. Es gibt 2 GB Arbeitsspeicher und 16 GB internen Speicher. Die Erweiterung des Speichers ist möglich. Allerdings teilt sich die microSD-Karte den Slot mit der zweiten Nano-SIM-Karte. Nutzer müssen sich somit entscheiden, ob sie das Smartphone als Dual-SIM-Gerät nutzen oder den Speicher erweitern wollen.

Das Medion Life E5006 unterstützt WLAN b/g/n (nur im 2,4-GHz-Band), GPRS/EDGE, UMTS/HSPA+ mit bis zu 21 MBit/s im Downstream sowie LTE mit bis zu 150 MBit/s im Down- und bis zu 50 MBit/s im Upstream. Beide SIM-Karten-Slots unterstützen LTE, allerdings kann nur mit einem der beiden Slots über Mobilfunk im Internet gesurft werden, der jeweils andere unterstützt dann GSM. Die Verwaltung der beiden SIM-Karten erfolgt über die Software - ein manueller Wechsel der Karten ist somit nicht notwendig.

Das Smartphone unterstützt Bluetooth 4.2 und GPS. Ausgeliefert wird es mit Android 6.0 Marshmallow, Pläne über ein Update auf Android 7.0 Nougat sind nicht bekannt.

Startpaket von Aldi Talk

Zum Smartphone gibt es ohne Zusatzkosten das Startpaket von Aldi Talk. Dieses hat regulär einen Wert von 12,99 Euro und bringt bereits ein Startguthaben in Höhe von 10 Euro mit. Mit dem Basistarif von Aldi Talk telefonieren Kunden auf Prepaid-Basis im Netz von E-Plus/o2. Gespräche und SMS zu anderen Aldi-Talk-Nutzern werden mit jeweils 3 Cent pro Einheit berechnet. Verbindungen in alle anderen Netze kosten 11 Cent pro Minute und SMS. Ein Datenpaket zum Surfen im Internet lässt sich auf Wunsch auf den Basistarif buchen. Die Preise beginnen hier bei 3,99 Euro für 30 Tage. Auch Kombi-Pakete mit integrierten Einheiten für Gespräche und SMS werden ab 7,99 Euro im Monat angeboten. Ebenfalls verfügbar ist eine Allnet-Flat für knapp 20 Euro im Monat.

Gutes Gesamtpaket

Für einen Preis von 129 Euro dürfen Käufer kein High-End-Smartphone erwarten. Das Medion Life E5006 bietet für dieses Preissegment aber dennoch eine solide Ausstattung, die gängige Smartphone-Anwendungen wie das Surfen im Internet, das Anschauen von HD-Filmen und das Spielen einfacher Android-Games ohne Probleme meistern sollte. Da das Medion Life E5006 in kaum einem anderen Online-Shop verkauft wird, ist ein Preisvergleich schwierig. Für 129 Euro erhalten Käufer aber ein gut ausgestattetes Smartphone, dessen Preis durch das inkludierte Startpaket von Aldi Talk sogar noch etwas attraktiver wird.

Hilfe bei der Smartphone-Suche erhalten Sie mit unserem Smartphone-Kaufratgeber. Und mit unserem Handy-Vergleich können Sie verschiedene Smartphone-Modelle gegenüberstellen und vergleichen.