Discounter-Prepaid: Das kriegen Sie für 7,99 Euro im Monat

Für den Laien sehen die Mobil­funk­tarife bei den Discoun­tern sehr ähnlich aus. Wir haben uns Ange­bote von ALDI, LIDL, Netto und Co. ange­schaut und geprüft, was Kunden für 7,99 Euro pro Monat erhalten.

Für 7,99 Euro monatlich gibt es bei den Discountern meist 2 GB Datenvolumen

Logos: Anbieter, Foto/Montage: teltarif.de Wer sich für einen der vielen Tarife bei Discoun­tern wie ALDI, LIDL, Penny und Co. entscheiden möchte, steht vor einer Fülle von Ange­boten, die sich auf den ersten Blick recht ähnlich sehen. Das liegt nicht nur am Verwandt­schafts­verhältnis der Tarif-Kondi­tionen, sondern auch am nicht selten iden­tischen Preis-Modell. Wir haben uns Prepaid-Pakete bei ausge­wählten Discoun­tern ange­schaut und analy­siert, was Kunden für eine monat­liche Grund­gebühr von 7,99 Euro bekommen.

Karten­preis, Guthaben, Grund­gebühr

Für 7,99 Euro monatlich gibt es bei den Discountern meist 2 GB Datenvolumen

Logos: Anbieter, Foto/Montage: teltarif.de Alle vorge­stellten Discounter-Tarife verlangen einen Kauf­preis für die SIM-Karte. In der Regel wird eine Gebühr von rund 10 Euro dafür fällig.

Letzt­lich ist diese Gebühr aber nicht weiter rele­vant, denn die Tarife sind mit einem Start­guthaben ausge­stattet. Das beträgt glatte 10 Euro. Damit ist der erste Abrech­nungs­zeit­raum, der bei allen ausge­wählten Tarifen 28 Tage beträgt, abge­deckt. Diese Tatsache kann jedoch schnell für Verwir­rung sorgen. Im Grunde genommen ist mit einer Grund­gebühr von 7,99 Euro kein kompletter Monat abge­deckt, weil schlicht ein paar Tage fehlen.

In unserem Tarif-Vergleich zeigen wir die Preise für einen voll­stän­digen Monat an, weshalb es auch sein kann, dass dieser Preis von dem, den die Anbieter nennen, abweicht.

Netz, LTE und Flat

ALDI Talk und NettoKOM nutzen das Telefónica-Netz, LIDL Connect bedient sich Voda­fone und NORMA Connect, Penny Mobil und Kauf­land mobil nutzen das Netz der Telekom. Alle Tarife bieten Daten­volumen mit LTE-Geschwin­digkeit sowie Telefon- und SMS-Flat­rates in deut­sche Fest- und Mobil­funk­netz.

Ausge­wählte Diso­unter-Tarife bis 7,99 Euro

Daten­über­tragungs­raten und Inklusiv-Volumen

Alle ausge­wählten Prepaid-Tarife stellen ein Inklusiv-Volumen von 3 GB pro Monat bereit. Die Daten­über­tragungs­raten ähneln sich stark. NORMA Connect, ALDI Talk, Kauf­land mobil, Penny Mobil und NettoKom bieten bis zu 25 MBit/s im Down­load, bei LIDL Connect sind es 21,6 MBit/s. Die höchste Maxi­mal­geschwin­dig­keit im Upload bieten Aldi Talk und NettoKOM mit bis zu 10 MBit/s. Hier stellen die anderen Anbieter gerin­gere Geschwin­dig­keiten zur Verfü­gung.

Sobald das inklu­dierte Daten­volumen aufge­braucht ist, werden die Über­tragungs­geschwin­digkeiten stan­dard­mäßig gedros­selt. Bis auf NettoKOM (56 KBit/s im Down­load) redu­zieren sich die Down­load-Geschwin­dig­keiten der anderen Anbieter auf 64 kBit/s. LIDL Connect und Aldi Talk offe­rieren mit 64 kBit/s im Upstream nach dem Verbrauch des Inklu­siv­volu­mens eine höhere Geschwin­digkeit als die anderen Anbieter.

Fazit: Wie entscheiden?

Auch nach dem Über­blick bleibt die Qual der Wahl, weil die Tarif­kondi­tionen sehr iden­tisch sind. Die Frage lässt sich am besten mit den persön­lichen Nutzungs­gewohn­heiten beant­worten. Wem Upload-Geschwin­dig­keiten wichtig sind, könnte das als Krite­rium nehmen, um sich für einen der Prepaid-Tarife zu entscheiden.

Ansonsten bleibt die Wahl zwischen Telekom, Voda­fone und Telefónica zu treffen. Hier macht ein Blick auf die Netz­abde­ckung Sinn.