WLAN-Internetradio von Kenwood im Aldi-Angebot

Aldi Süd und Aldi Nord bewerben ein WLAN-Inter­net­radio, das es ab heute online bei beiden Discoun­tern zu kaufen gibt. Das ST100S von Kenwood kostet 149 Euro (damit ist es fünf Euro teurer als beim Angebot vor über einem Jahr) und liefert Radio­pro­gramme auf drei Wegen: Klas­sisch analog über UKW (mit RDS), digital per Antenne (DAB/DAB+) sowie in Verbin­dung mit dem Router via Internet übers WLAN-Netz­werk. Zusätz­lich ist das Modell für Spotify Connect und die Wieder­gabe von Blue­tooth-Streams geeignet.

Das Modell verfügt über ein TFT-Farb­dis­play, das neben Text­infor­mationen auch Bilder (Slide­shows) anzeigt. Für den Sound sorgen ein Tief­ton­fun­dament und Stereo-Laut­spre­cher mit einem Bass­reflex­system. Die Leis­tung beträgt 2 mal 10 Watt (RMS).

Bedie­nung per Smart­phone-App möglich

SmartRadio von Kenwood bei Aldi

Foto: teltarif.de Bedient wird das neue Modell mit den Tasten und Reglern auf seiner Ober­seite, über die zum Liefer­umfang gehö­rende Infrarot-Fern­bedie­nung oder der bekannten, für Android und iOS verfüg­baren, Smart­phone-App "Undok". Für DAB+- und UKW-Sender stehen jeweils 20 Spei­cher­plätze zur Verfü­gung. Zudem lassen sich 20 Inter­net­radio-Stationen und Podcasts sowie zehn Spotify-Presets program­mieren. Den Chip und das Inter­net­portal stellt das Unter­nehmen Fron­tier Silicon (Biblio­thek von Airable) bereit.

Auf Wunsch schaltet sich das Radio über die inte­grierte Schlum­mer­funk­tion nach dem Einschlafen auto­matisch ab oder startet zur gewählten Weck­zeit am kommenden Morgen mit der Lieb­lings­musik. Zum Anschluss eines MP3-Players, CD-Spie­lers oder eines USB-Sticks steht ein 3,5 mm großer Klin­ken­ein­gang sowie ein USB-Port bereit. Über den Mini­klinken-Ausgang kann ein Kopf­hörer ange­schlossen oder das Kenwood-Radio an eine statio­näre HiFi-Anlage ange­schlossen werden.

Bei Aldi kein Schnäpp­chen

Mit dem ST100S von Kenwood verkauft Aldi diesmal kein exklu­sives WLAN-Radio-Modell. Das Gerät gibt es - teil­weise sogar güns­tiger - auch in anderen Online-Shops.

Auf der letzt­jäh­rigen IFA Special Edition hatten wir die Chance, das Modell in der Praxis zu testen.