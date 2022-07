Aldi testet Supermarkt ohne Kasse & Self-Checkout

Aldi hat ein Pilot­pro­jekt mit einer Super­markt-Filiale gestartet, die ohne Kassen auskommt, bei der Kunden aber auch nicht jeden gekauften Artikel selbst scannen müssen, um den Einkauf zu bezahlen. Der Test wird in der Innen­stadt von Utrecht in den Nieder­landen durch­geführt. Möglich ist der Einkauf ohne Kassen und ohne Self-Checkout durch künst­liche Intel­ligenz.

Sensoren in den Regalen und intel­ligente Kameras an der Decke des Super­markts sollen alle Bewe­gungen der Produkte regis­trieren und dem jewei­ligen Kunden zuordnen. Dieser muss mit der Aldi-Shop-&-Go-App beim Betreten des Laden­lokals einen QR-Code einscannen und sich so für den Einkauf regis­trieren. Die Produkte können dann direkt in Taschen oder Ruck­säcken verstaut werden.

Aldi-Markt ohne Kasse

Foto: Aldi Nord Beim Verlassen des Marktes erfolgt die Abmel­dung eben­falls durch das Einscannen eines QR-Codes. Der Bezahl­vor­gang funk­tio­niert dann kontaktlos über die App. Hier finden Inter­essenten auch die Möglich­keit, die Historie ihrer Einkäufe einzu­sehen, Erstat­tungen zu bean­tragen oder Rück­mel­dungen zum Einkauf zu geben. Die für den Test­lauf ausge­wählte Filiale soll das gleiche Sorti­ment wie ein "herkömm­licher" Aldi-Super­markt bieten.

Interner Test­lauf ging öffent­lichem Pilot­pro­jekt voraus

Wie Aldi weiter mitteilte, wurde das System für die kassen­lose Filiale vor dem öffent­lichen Test­lauf in den vergan­genen Monaten intern erprobt. Die Technik soll selbst­ler­nend sein, sodass interne Abläufe sukzes­sive weiter opti­miert werden. Das Unter­nehmen betont, dass alle daten­schutz­recht­lichen Stan­dards einge­halten werden. Gesichter sollen auto­matisch aus den Kamera-Aufnahmen heraus­gefil­tert und nicht verar­beitet werden. Auch biome­tri­sche Merk­male wie Finger­abdrücke und Augen­scans seien tabu.

Checkin per App und QR-Code-Scan

Foto: Aldi Nord "Die Magie im Discount liegt in der Einfach­heit. Wir setzen Tech­nolo­gien deshalb immer da ein, wo sie uns gezielt besser und schneller machen", so Sina­nudin Omer­hodzic, Chief Tech­nology Officer Aldi Einkauf SE & Co. oHG. "Mit Aldi Shop & Go haben wir ein Konzept entwi­ckelt, das den Discount-Gedanken und Computer-Vision-Tech­nologie zusam­men­bringt - immer mit dem Ziel, das Einkaufen so einfach wie möglich zu machen."

Keine Angaben machte Omer­hodzic dazu, ob der Test­lauf in den Nieder­landen mögli­cher­weise auch als Modell für die künf­tige Ausge­stal­tung deut­scher Aldi-Nord-Filialen dient. Ebenso ist nicht bekannt, ob der Lebens­mittel-Discounter auf diesem Weg mittel­fristig auch Mitar­beiter einsparen möchte oder ob das Kassen­per­sonal in einer solchen Filiale mögli­cher­weise mit anderen Tätig­keiten betraut wird.

Auch in einem weiteren Beitrag sind wir auf Beispiele für den kassen­losen Super­markt der Zukunft einge­gangen.