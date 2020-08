Ab Donnerstag: Galaxy A10 & kabellose Kopfhörer bei Aldi

Ab kommendem Donnerstag, den 27. August, hat Aldi mit dem Galaxy A10 ein Einsteiger-Smart­phone beson­ders günstig im Port­folio. Bei den Nord-Filialen zahlen Sie 115 Euro, bei der Süd-Kette hingegen 119 Euro. Egal in welcher Region Sie einkaufen, eine kosten­lose 32 GB große microSD-Karte gibt es in jedem Fall dazu. Ferner liegt das obli­ga­to­ri­sche Aldi Talk Starter-Set bei. Das Galaxy A10 wartet mit einem 6,2-Zoll-Display und einem Octa-Core-Prozessor auf. Für Freunde des kabel­losen Musik­ge­nusses hat der Discounter Blue­tooth-Kopf­hörer für unter 25 Euro im Angebot.

Samsung Das Budget-Mobil­gerät aus dem Hause Samsung war schon des Öfteren Gast bei der popu­lären Einzel­han­dels­kette, nun gibt es erneut Gele­gen­heit für Schnäpp­chen­jäger. In nörd­li­chen Gefilden Deutsch­lands wohnende Bürger haben es aller­dings etwas besser, da diese in den lokalen Geschäften das Galaxy A10 noch­mals vier Euro güns­tiger bekommen. So oder so handelt es sich beim Aldi-Deal um eine güns­tige Offerte. Den aktuell zweit­besten Preis für das Handy hat der Amazon-Händler ABCGreen, welcher 149,90 Euro verlangt.

Kalku­liert man dann noch die kosten­lose microSD-Karte mit 32 GB Daten­platz dazu, ergibt sich eine zusätz­liche Ersparnis von circa 13 Euro. Zumin­dest, wenn das Spei­cher­me­dium über das Internet bezogen wird, lokal sind die Anschaf­fungs­kosten merk­lich güns­tiger. Das Aldi Talk Starter-Set ist eben­falls ein netter Bonus, machen Sie von der SIM-Karte Gebrauch, gibt es 10 Euro Start­gut­haben.

Lohnt sich das Galaxy A10 über­haupt noch?

Das Samsung-Einstei­ger­mo­dell hat nun fast andert­halb Jahre auf dem Buckel. Im schnell­le­bigen Smart­phone-Sektor ist das eine lange Zeit. Mitt­ler­weile gibt es auch im Preis­be­reich von unter 120 Euro attrak­ti­vere Produkte. Etwa das Realme C3 der Oppo-Toch­ter­firma. Dieses Modell wartet im Gegen­satz zum Galaxy A10 (Single-Kamera) mit drei Haupt­ka­meras auf. Außerdem ist der Akku mit 5000 mAh anstatt 3400 mAh groß­zü­giger dimen­sio­niert und es gibt 64 GB Flash (Galaxy A10: 32 GB).

Falls Sie aller­dings ein kompak­teres Smart­phone bevor­zugen, sind Sie bei Samsung besser aufge­hoben. Das Realme C3 ist bedingt durch seine 6,5-Zoll-Anzeige nicht gerade zier­lich. Der Bild­schirm des Galaxy A10 misst 6,2 Zoll. Auch für Samsung-Lieb­haber ist das Budget-Telefon der Südko­reaner eine Über­le­gung wert.

True-Wirless-Kopf­hörer für weniger als 25 Euro

True-Wireless-Kopfhörer BIK-3

Maginon Eben­falls ab 27. August – aller­dings nur in den Filialen von Aldi Süd – gibt es die draht­losen Kopf­hörer Maginon BIK-3. Unter­stüt­zung für Google Assi­stant und Siri, eine moderne Blue­tooth-5.0-Anbin­dung und ein Lade-Etui, das für vier Aufla­de­zy­klen reichen soll, zählen zur Ausstat­tung. Eine Wieder­ga­be­zeit von 3,5 Stunden und eine Standby-Zeit von 120 Stunden sind ordent­liche Werte. Der Preis für die BIK-3 beläuft sich auf 24,99 Euro, die UVP des Herstel­lers liegt bei 39,99 Euro.