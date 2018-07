Alcatel 3: Günstiges Smartphone mit Android Oreo

Der Smartphone-Hersteller TCL hat mit dem Alcatel 3 hat ein neues, preisgünstiges Handy mit Android 8 Oreo und Dual-SIM-Funktion auf den Markt gebracht. Das Alcatel 3 kostet laut unverbindlicher Preisempfehlung 159 Euro in Deutschland und in Österreich sowie 199 CHF in der Schweiz. Das Smartphone ist in allen drei Ländern in den Farben Spektrum-Blau, Spektrum-Schwarz und Spektrum-Gold verfügbar.

Großes HD+-Display



Das Alcatel ist in den Farben Gold, Blau und Schwarz erhältlich. Das Alcatel ist in den Farben Gold, Blau und Schwarz erhältlich.

Prozessor, Speicher und Konnektivität

Das Display ist 5,5 Zoll groß und löst in HD+ (1440 x 720 Pixel) auf. Das Seitenverhältnis beträgt 18:9. Der Hersteller wirbt damit, dass sich das Smartphone einfach in der Hand halten und bedienen lässt. Die Screen-to-Body-Ratio ist mit 77,5 Prozent angegeben, die Maße des Geräts betragen 147,1 mm x 68,8 x 8,5 mm. Das Gewicht liegt bei 145 Gramm, die Akkukapazität fasst 3000 mAh.

Verbaut ist ein MediaTek-Chipsatz 6739 mit Quad-Core-Taktung. Der Arbeitsspeicher beträgt 2 GB, die interne Speicherkapazität ist mit 16 GB angegeben, von denen rund 10,5 GB für den Nutzer verfügbar sein sollen. Das ist in heutigen Speicherschlachten im Smartphone-Universum zunächst ein sehr geringer Wert. Der Speicher lässt sich aber per MicroSD-Karte auf bis zu 128 GB erweitern.

4G/LTE-Frequenzen werden unterstützt, leider fehlt das aktuelle ac-Format bei der WiFi-Konnektivität. Hier sind nur die Standards WiFi 802.11b/g/n angegeben. Welche GHz-Frequenzen - 2,4 GHz und/oder 5 GHz - unterstützt werden, ist im offiziellen Fact Sheet nicht notiert. Daneben wird nur das alte Bluetooth 4.2 unterstützt und nicht das neuere 5.0. Das ist in der Preiskategorie aber nicht weiter verwunderlich.

Kamera und Sensoren

Die Hauptkamera verfügt über eine 13-Megapixel-Einheit mit f/2.0-Blende sowie eine HDR-Funktion. Videoaufnahme sowie Videowiedergabe sind in einer Auflösung von 1080 Pixeln und 30 Bildern pro Sekunde möglich. Die Frontkamera für Selfies hat einen 5-Megapixel-Sensor mit einer f/2.4-Blende sowie einen Frontblitz. Videoaufnahmen sind in einer Auflösung von 720 Pixeln und ebenfalls in 30 Bildern pro Sekunde möglich.

Neben einer Funktion für Gesichtserkennung bietet das Alcatel 3 auch einen Fingerabdrucksensor.

Informationen zu anderen Smartphone-Modellen mit Android Oreo unter 200 Euro lesen Sie in einer weiteren Meldung.