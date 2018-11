Tablets mit Android Go Edition: Alcatel 1T 7 und Alcatel 1T 10

Der chinesische Hersteller TCL schont mit dem Alcatel 1T 7 und dem Alcatel 1T 10 den Geldbeutel und richtet sich an Sparfüchse und Eltern. Dank Android Go Edition sollte die Performance stimmen.



Neue Tablets für geringe Ansprüche

TCL informiert via Pressemitteilung über die Verfügbarkeit seiner Einsteiger-Tablets Alcatel 1T 7 und Alcatel 1T 10 . Wie sich bereits an den Produktbezeichnungen erkennen lässt, handelt es sich hierbei um Modelle mit 7 Zoll beziehungsweise 10 Zoll großem Bildschirm. Das Alcatel 1T 7 hat eine UVP von 89,90 Euro und bietet sich deshalb für den Einstieg in die Welt der Tablets an. Der Speicher ist mit 8 GB Flash und 1 GB RAM gemessen am Preis aber ausreichend dimensioniert. Das Alcatel 1T 10 wartet mit 16 GB Flash auf.

Für das pure Surfen und Chatten auf der Couch muss es kein Highend-Mobilgerät sein. Auch als günstiges Weihnachtsgeschenk für den Nachwuchs bieten sich Modelle wie das Alcatel 1T 7 und das Alcatel 1T 10 an. Passend dazu verfügen die Flachrechner über einen Kindermodus. Der Bildschirm des Alcatel 1T 7 ist mit seinen 1024 mal 600 Pixeln (170 ppi) leider nicht besonders scharf und der Quad-Core-Prozessor MediaTek MT8321 (1,3 GHz) dürfte bei anspruchsvolleren Aufgaben an seine Grenzen stoßen. Immerhin gibt es aber zwei Kameras (2 Megapixel hinten, VGA vorne), ein FM-Radio, WLAN-n und Bluetooth 4.2. Wem die 8 GB an verbautem Speicher nicht ausreichen, der behilft sich via microSD-Karte.

Mehr Pixel (1280 mal 800) und ein größerer Akku (4000 mAh anstatt 2580 mAh) bietet TCLs neuer 10-Zöller. Des Weiteren gibt es mit 16 GB Flash den doppelten Datenplatz – auch hier erweiterbar um bis zu 128 GB per microSD. Eine separat erhältliche Tastatur-Hülle macht aus dem Alcatel 1T 10 ein kleines Netbook. Ein GPS-Modul und die Möglichkeit, Bildschirminhalte über Miracast zu streamen, sind weitere Vorteile. Beide Tablets nutzen Android 8.1 Oreo in der Go Edition als Betriebssystem.

Das Alcatel 1T 7 ist ab sofort für 89,90 Euro in den Farben Schwarz und Blauschwarz hierzulande erhältlich, für das Alcatel 1T 10 in denselben Farbausführungen werden 129,90 Euro berechnet.

