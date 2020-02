Neues Internet-/DAB+-Kombiradio von Alan Electronics

Mit dem Albrecht DR 490 erwei­tert das Unter­nehmen Alan Elec­tronics seine Palette an Digi­talra­dios. Das Gerät verfügt über DAB/DAB+-, Internet- und UKW-Radio­empfang.

Mit dem Albrecht DR 490 erwei­tert das Unter­nehmen Alan Elec­tronics seine Palette an Digi­talra­dios. Das neue Modell sei laut Hersteller "edel und klang­stark" und besitzt ein Design in einem hoch­wertigen Holz­gehäuse. Dies ermög­liche einen "kris­tall­klaren Klang". Das Gerät verfügt über DAB/DAB+-, Internet- und UKW-Radio­empfang. Sollte dies dem Anwender nicht genügen, sei zusätz­lich eine Kopp­lung mit dem Smart­phone oder Tablet möglich, um per Blue­tooth Musik zu streamen.

Farb­display zeigt auch bei UKW-Empfang Bilder an

Das Albrecht DR 490 in Schwarz Über ein großes 2,4 Zoll-Farb­display sei die Bedie­nung einfach zu hand­haben und Musik­titel und weitere Infor­mationen in Form von Slide Shows, etwa Alben­covers oder Studio­fotos, seien deut­lich einsehbar.

Eine Beson­derheit: Ist das DR 490 mit dem Internet verbunden, zeigt es selbst bei einge­stelltem UKW-Empfang Logos der Sender an. Über eine Smart­phone-App lässt sich bei schlechtem DAB- oder UKW-Empfang ein Wechsel zu Inter­netradio vornehmen.

Das Hybrid­radio verfügt ferner über Zusatz­features abseits des Radio-Empfangs, etwa einen Wecker und Sleep-Timer sowie einen Kopf­hörer­anschluss. Die aktu­elle Wetter­vorher­sage kann gezielt für die Wunsch­region auf dem Standby-Bild­schirm ange­zeigt werden.

Über eine mitge­lieferte Fern­bedie­nung oder die App ist die Radio­steue­rung auch vom Sofa aus kein Problem. Die Ausgangs­leis­tung des Mono-Radios mit inte­griertem Laut­spre­cher beträgt 3 Watt RMS.

Das Hybrid­radio Albrecht Audio DR 490 ist ab sofort im Fach­handel für knapp 100 Euro erhält­lich. Durch eine Koope­ration mit dem Inter­netra­diosender ByteFM soll es zudem Sonder­editionen mit entspre­chendem Logo auf dem Gerät geben.

