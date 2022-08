Neue Digitalradios von Albrecht und VR-Radio

Kurz vor Beginn der IFA hat das Unter­nehmen Albrecht Audio das neue Digi­tal­radio DR 882 auf den Markt gebracht. Das Gerät in Bambus-Optik erreicht durch seine beiden Stereo-Laut­spre­cher einer Ausgangs­leis­tung von 2 mal 5 Watt, was laut Hersteller für einen "beein­dru­ckenden Raum­klang" sogen soll.

DAB+, UKW, Blue­tooth und USB-Port

Das Albrecht DR 882

Foto: Albrecht Audio Radio­emp­fang gibt es terres­trisch über DAB+ und UKW. Das 2,8 Zoll TFT-Farb­dis­play bietet eine visu­elle Beglei­tung der Radio­pro­gramme mit Infor­mationen zu Musik­titeln, Inter­preten sowie Wetter­vor­her­sagen. Zudem können Bilder zum Wetter oder aktu­elle Nach­richten mittels Slide­show empfangen werden. Per Fern­bedie­nung erfolgt die Radio­steue­rung auch bequem vom Sofa, Ess- oder Schreib­tisch aus.

Der Aux-In-Eingang ermög­licht das Abspielen eigener Musik von externen mobilen Geräten wie Smart­phone oder MP3-Player, und die draht­lose Verbin­dung mit mobilen Geräten über Blue­tooth erlaubt das Streamen von Musik oder Inter­net­radio per Smart­phone. Über den USB-Port oder den SD-Slot können eigene Spei­cher­medien mit persön­lich erstellten Play­listen wieder­gegeben werden.

Weitere Features sind die inte­grierte Weck­funk­tion mit zwei unter­schied­lichen Zeiten und der Snooze-Funk­tion. Über den Sleep-Timer ist eine Uhrzeit einstellbar, ab der das Radio auto­matisch in den Standby-Modus versetzt wird.

Das Albrecht DR 882 ist ab sofort im Fach­handel und online erhält­lich. Der unver­bind­liche Verkaufs­preis liegt bei rund 100 Euro. Zum Liefer­umfang gehören eine Fern­bedie­nung mit Batte­rien und ein Netz­teil. Die Abmes­sungen betragen 175 mal 310 mal 100 mm und das Gewicht liegt bei 1,9 kg.

Dusch­radio mit DAB+ und Blue­tooth bei Pearl

Duschradio von VR-Radio (Pearl)

Foto: Pearl/VR-Radio In einer ganz anderen Klasse spielt das Bade­zimmer-Akku-Radio MPS-810.bt von VR-Radio, das es unter anderem im Versand­handel Pearl zu kaufen gibt. Dieses sorgt mittels Saug­napf-Befes­tigung an Fliesen in Küche und Bad für Unter­hal­tung. Das Modell bietet Radio­emp­fang über DAB+ und UKW sowie Blue­tooth für kabel­lose Musik-Über­tra­gung von Smart­phone und Audio­geräten, mit bis zu 10 Metern Reich­weite, Musik­wie­der­gabe ist auch über eine microSD-Karte möglich. Ferner gibt es einen AUX-Audio­ein­gang (3,5 mm-Klin­ken­buchse) für Wieder­gabe von MP3- und Audio-Playern.

Außerdem ist eine Frei­sprech-Funk­tion inte­griert: Über das Mikrofon im Radio kann man tele­fonieren, ohne das Smart­phone in die Hand nehmen zu müssen. Das ist zum Beispiel prak­tisch, wenn man im Bad nasse Hände hat und das Smart­phone nicht in Griff­weite ist. Das Radio lässt sich per drei Saug­näpfe an allen glatten Ober­flä­chen wie Bade­zimmer- oder Küchen­fliesen anbringen. Es ist spritz­was­ser­geschützt nach dem Stan­dard IPX4 und kostet rund 40 Euro.

Im Ratgeber erklären wir, wie man den DAB+-Empfang im Haus verbes­sern kann.