Günstig: Albrecht Audio stellt universellen DAB+-Adapter vor

DAB-Adapter von Albrecht Audio Das Unter­nehmen Albrecht Audio hat eine univer­selle und preis­güns­tige Adapter-Lösung für das digital-terres­tri­sche Radio DAB+ vorge­stellt. Der Albrecht DR 54 ist ein Mini-DAB+-Adapter, der den Empfang von digi­talen Radio­sen­dern mittels Funk­über­tra­gung via UKW-Mini-Sender an das Auto­radio oder die heimi­sche Stereo­an­lage ermög­licht. Alter­nativ auch kabel­ge­bun­dene Über­tra­gung per Aux-Out möglich.

Flexibel einsetzbar

Mit ledig­lich 48 Milli­me­tern im Durch­messer ist der Adapter so klein, dass er auch in die Hosen­ta­sche passt. Das ermög­licht den flexi­blen Einsatz überall dort, wo es noch keinen digital-terres­tri­schen DAB+-Empfang gibt. Dank der UKW-Über­tra­gungs­funk­tion benö­tigen Hörer keine neuen Radios, selbst wenn irgend­wann einmal der UKW-Empfang einge­stellt werden sollte. Sie können ihren gesamten Gerä­te­be­stand weiter nutzen. Der UKW-Sender hat laut Albrecht Audio eine Reich­weite von rund zehn Metern. Schon heute dient er dazu, eine gesamte Wohnung mit einem nicht auf UKW hörbaren Programm auf allen "Altge­räten" zu versorgen.

Der runde Digi­tal­ra­dio­emp­fänger verzichtet laut Hersteller bewusst auf viele Tasten und Regler. Mit nur einem Funk­ti­onsrad und Mini-Display lassen sich alle Einstell­op­tionen sowie Auswahl der Sender vornehmen. Im Wohn­zimmer findet der Albrecht DR 54 überall seinen Platz und über­trägt die Musik sogar vom Sofa aus an die Stereo­an­lage oder an ein UKW-Radio.

Diverses Zubehör

Eine aktive DAB+ Schei­ben­an­tenne sorgt für best­mög­li­chen Empfang im Fahr­zeug, ferner ist eine Wurf­an­tenne für zu Hause im Liefer­um­fang enthalten. Zudem werden eine Klebe- und Saug­napf­hal­te­rung sowie ein USB-Lade­kabel für das Auto und daheim für eine einfache und schnelle Instal­la­tion eben­falls mitge­lie­fert. Am Gerät ist auch eine USB-Lade­mög­lich­keit für externe Geräte wie ein Smart­phone vorhanden.

Der DAB+ Adapter Albrecht DR 54 ist ab sofort zum UVP von 49,90 Euro im Fach­handel erhält­lich.

E-Mail 1

E-Mail Drucken 3 Teilen (28)