"Seniorengerecht": Albrecht Audio mit DAB+-/CD-Kombi

Mit dem DR 870 CD hat Albrecht Audio seinen ersten Neuzu­gang an Digi­tal­radio-Empfän­gern in diesem Jahr und ein weiteres Produkt, was sich auch an Senioren richtet, auf den Markt gebracht. Wie bereits bei anderen Senioren-gerechten Modellen des Herstel­lers wie dem DR 865 wurden auch diesmal die Tasten wieder nutzer­freund­lich mit großer Beschrif­tung konzi­piert, ein ebenso großes Farb­dis­play mit 4 Zoll (entspricht 10 cm Bild­schirm­dia­gonale) sorgt für opti­male Lesbar­keit. Diese Kombi­nation ermög­licht laut Hersteller eine einfache Bedie­nung des Radios, auch wenn die Brille mal nicht zur Hand ist.

Radio, CD, MP3 und Blue­tooth-Strea­ming

Das Albrecht DR 870 CD

Foto: Albrecht Audio Mit der beilie­genden Fern­bedie­nung können die Lieb­lings­sender bequem vom Sofa aus aufge­rufen werden. Das Radio kann in zwei verschie­denen Betriebs­modi verwendet werden. Im Senioren-Modus stehen die Funk­tionen Ein-/Ausschalten, Laut­stärke regeln, Favo­riten-Sender aufrufen und die Bedie­nung des CD-Players (Start/Stopp, vor/zurück, CD auswerfen) zur Verfü­gung. So wird das unbe­absich­tigte Verstellen von Gerä­teein­stel­lungen verhin­dert.

Neben digi­talem DAB+ und herkömm­lichem, analogen UKW-Empfang des Radio-Tuners bietet das neue DR 870 CD auch einen inte­grierten CD-Spieler. Die inte­grierten beiden 15-Watt-Laut­spre­cher sorgen für den Sound. Strea­ming vom Smart­phone via Blue­tooth ist mit dem neuen Digi­tal­radio eben­falls möglich. Der USB-Anschluss ermög­licht zudem die Wieder­gabe von MP3-Dateien aus USB-Sticks.

Gemein­same Sender­liste für UKW und DAB+

Eine Beson­der­heit: Das DR 870 CD ist eines der wenigen Modelle am Markt, das eine Spei­che­rung von UKW- als auch DAB+-Sendern in einer kombi­nierten Favo­riten­liste erlaubt. Damit sind alle terres­trisch hörbaren Radio­pro­gramme ohne lästiges Umschalten zwischen DAB+ und UKW verfügbar.

Das Farb­dis­play ermög­licht zudem die Anzeige von Bildern und Slide­shows, beim Streamen werden Künstler und Lied­namen ange­zeigt. Die moderne Technik steckt in einem Holz­gehäuse. Darüber hinaus verfügt das Radio über Wecker-, Snooze- und Sleep­timer-Funk­tionen sowie einen inte­grierten Kopf­hörer- und AUX-In-Anschluss für externe Geräte.

Verfüg­bar­keit und Preis

Das Digi­tal­radio Albrecht DR 870 CD ist ab sofort im Fach­handel und online erhält­lich. Der unver­bind­liche Verkaufs­preis liegt bei rund 260 Euro. Zum Liefer­umfang gehören eine Fern­bedie­nung inklu­sive Batte­rien, ein Netz­teil (230 Volt) und eine ausführ­liche deut­sche Anlei­tung. Die Abmes­sungen betragen 220 mal 305 mal 172 mm (L/B/H) und das Gewicht liegt bei knapp 3 kg.

Das Netz des zweiten DAB+-Bundesmux wird um 18 weitere Sende­anlagen ausge­baut.