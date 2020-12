Weihnachtsgeschenk: DAB+-Radio für Senioren

Mit dem neuen DR 865 Senior bietet Albrecht Audio ein weiteres Digi­tal­radio mit hilf­rei­chen Funk­tionen speziell für Senioren an. Das Modell eignet sich damit auch als Weih­nachts­geschenk.

Digitalradio Albrecht DR 865 Senior

Foto: Albrecht Audio Wer noch auf der Suche nach einem Weih­nachts­geschenk für Eltern oder Groß­eltern ist, könnte hiermit fündig werden: Mit dem neuen DR 865 Senior bietet Albrecht Audio ein Digi­tal­radio mit hilf­rei­chen Funk­tionen speziell für Senioren an. Über das beson­ders große 4 Zoll-Farb­dis­play mit 10 cm Bild­schirm­dia­gonale sind Radio­sender und Lieder­namen sehr gut ablesbar, zudem verfügt das Digi­tal­radio über große Tasten.

Senioren-Modus für wich­tigste Funk­tionen

Foto: Albrecht Audio Durch einen speziell von Albrecht Audio entwi­ckelten und optional akti­vier­baren Senioren-Modus ist eine verse­hent­liche Fehl­bedie­nung so gut wie unmög­lich: Denn ledig­lich die Tasten Ein-/Ausschalten, Laut­stärke regeln und sechs frei wähl­bare Favo­riten­sender aufrufen sind in diesem Modus verfügbar. Alle anderen Features sind geblockt und verhin­dern ein unbe­absich­tigtes Verstellen. Speziell für Senioren gibt es in vielen Teilen Deutsch­lands spezi­elle und maßge­schnei­derte Hörfunk­pro­gramme über das digital-terres­tri­sche Radio DAB+, wie etwa die MDR Schla­ger­welt oder die Privat­sender Radio Schla­ger­para­dies und Absolut Bella.

Das Farb­dis­play ermög­licht über Slide­shows auch die Anzeige von Bildern und Grafiken. Dank des wertigen Holz­gehäuses soll auch die Klang­qua­lität laut Albrecht Audio opti­miert werden. 14 Watt Leis­tung (RMS) sorgen nach Herstel­ler­angaben für satten Stereo-Sound. Wich­tige Beson­der­heit für die Sender­viel­falt: Die Favo­riten-Tasten beim Albrecht DR 865 können gemixt mit UKW- oder DAB+ Sendern belegt werden. Musik­strea­ming über ein eigenes Smart­phone rundet die Funk­tions­viel­falt des neuen DR 865 ab.

Erwei­terter Betriebs­modus

Mit den zwei Betriebs­modi ist das DR 865 aber auch ein Gerät für die ganze Familie, denn der Stan­dard-Modus verfügt über weitere Funk­tionen wie das Streamen vom Smart­phone-Musik auf das Radio. Gemäß dem Slogan "Weniger ist manchmal mehr" werden aber auch gleich­zeitig die Anwender zufrie­den­gestellt, die weniger technik-affin sind.

Das Radio verfügt zudem über Wecker-, Snooze- und Sleep­timer-Funk­tionen. Sollen andere Personen im Raum nicht gestört werden, ist ein optio­naler Kopf­hörer­anschluss inte­griert. Über die mitge­lie­ferte Fern­bedie­nung erfolgt die Radio­steue­rung darüber hinaus auch bequem vom Sofa oder vom Esstisch.

Das Digi­tal­radio Albrecht DR 865 Senior ist ab sofort im Fach­handel und online erhält­lich. Der unver­bind­liche Verkaufs­preis liegt bei rund 140 Euro. Zum Liefer­umfang gehören Fern­bedie­nung inklu­sive Batte­rien und Netz­teil (230 Volt). Die Abmes­sungen liegen bei 135 mal 235 mal 129 mm (L/B/H) und das Gewicht bei knapp 1640 Gramm.

