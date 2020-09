Albrecht Audio: DAB+-Autoradio-Adapter mit Farbdisplay

Neuer DAB+-Auto-Adapter von Albrecht Audio

Foto: Albrecht Audio Das Unter­nehmen Albrecht Audio präsen­tiert mit dem neuen DR 56 C seinen ersten DAB+-Auto­radio-Adapter, der über den Bild­schirm während des Radio­emp­fangs auch farbige Bilder sowie Slide­shows darstellen kann. Zudem unter­stützt der Adapter DLS (Dynamic Label Segment), einen digi­talen Begleit­text, der als Lauf­text in der Anzeige des Digi­tal­radios ange­zeigt werden kann.

Neben Digi­tal­radio­emp­fang ermög­licht der Adapter auch das Musik-Strea­ming von Blue­tooth-fähigen Smart­phones und fungiert zudem als MP3-Player über eine microSD-Spei­cher­karte. Darüber hinaus ist der Adapter nach Kopp­lung mit dem Mobil­telefon auch als Frei­sprech­anlage im Fahr­zeug einsetzbar.

Viele moderne Zusatz­fea­tures

Neuer DAB+-Auto-Adapter von Albrecht Audio

Foto: Albrecht Audio Bereits der Vorgänger wurde im Jahr 2019 von der Fach­zeit­schrift "Auto Bild" als Test­sieger und Preis-Leis­tungs­sieger unter allen getes­teten DAB+-Auto­radio-Adap­tern ausge­zeichnet. Nun kommt ein Nach­folge-Modell mit DAB+-Slide­show-Funk­tionen. Auf dem Bild­schirm sind Infor­mationen der Digi­tal­sender, Bilder sowie Verkehrs­infos zu sehen. Insge­samt 20 Spei­cher­plätze für DAB+-Radio­sender stehen zur Verfü­gung.

Über die auto­mati­sche Alter­nativ­fre­quenz­suche wird immer die beste Empfangs­qua­lität des Senders ange­steuert, so dass der Musik­genuss nicht unter­bro­chen wird, falls ein Programm in mehreren Digi­tal­radio-Ensem­bles verbreitet wird. Die Über­tra­gung zum Werks­radio erfolgt per UKW-Mini-Sender und damit ohne Kabel. Alter­nativ kann die Anbin­dung per beilie­gendem Audio­kabel auch über den vorhan­denen Aux-Out-Anschluss erfolgen.

Verfüg­bar­keit und Preis

Der DAB+-Auto­radio-Adapter DR 56 C ist ab sofort im Fach­handel sowie online erhält­lich. Der unver­bind­liche Verkaufs­preis liegt bei rund 100 Euro. Zum Liefer­umfang gehören eine Saug­napf­hal­terung, eine aktive DAB+-Antenne (mit SMB-Stecker), ein Strom­ver­sor­gungs­kabel, ein Doppel-USB-Ziga­ret­ten­adapter für Versor­gungs­span­nungen von 10 bis 30 Volt, ein 3,5 mm-Audio­kabel sowie Befes­tigungs­clips.

Erste Testsen­dungen des zweiten bundes­weiten DAB+-Multi­plexes können schon jetzt in verschie­denen Regionen Deutsch­land beob­achtet werden. Wir haben uns das Test-Programm­paket einmal ange­hört.