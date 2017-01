Zahlreiche Tarifaktionen bei Amazon

Online-Händler offeriert Prime-Kunden Aktionstarife Bei dem Versandhändler Amazon können Nutzer nicht nur Technik und sonstige Ver- und Gebrauchs­gegenstände erwerben, auch Tarife lassen sich bei dem Händler ordern. Im Rahmen einer Aktion, die sich speziell an Prime-Mitglieder richtet, können Nutzer heute beim Erwerb eines neuen Smartphone-Tarifs sparen.

Der Online-Versandhändler bewirbt die Prime-Deals-Aktion mit dem Claim "bis zu -75 Prozent auf Handyverträge". Insgesamt setzt sich das Angebotsportfolio aus neun Tarifofferten zusammen: vier davon im Telekom-Netz, einmal Vodafone und vier Tarife im Telefónica-Netz.

Offerten im Telekom-Netz

Die Telekom-Tochter congstar ist mit einem 'Prepaid wie ich will'-Tarif ohne Laufzeit vertreten. Dieser kommt mit 10 Euro Startguthaben. Bei dem Tarif kann der Nutzer monatlich festlegen, welche Mobilfunkdienstleistungen (etwa 100 MB mit bis zu 7 MBit/s Daten für zwei Euro) gebucht werden soll. Einmalig werden 6,95 Euro in Form des Kaufpreises fällig. Die LTE-Nutzung ist mit dem Tarif nicht möglich. Grundlegende Informationen haben wir auf unserer Tarifseite für Sie bereitgestellt.

Weiterhin können sich Nutzer im Rahmen der Prime-Deals-Aktion für mobilcom-debitel-Tarife entscheiden, die im Telekom-Netz realisiert sind. So gibt es etwa die Telekom Comfort Allnet mit 1,5 GB Datenvolumen. Nutzer surfen so mit bis zu 21,6 MBit/s - LTE ist nicht an Bord. Nach dem Verbrauch des Inklusivvolumens wird der Anschluss auf 64 kBit/s gedrosselt. Weiterhin ist in dem Tarif eine nationale Sprachflat in alle Netze enthalten. SMS werden mit 19 Cent je Einheit abgerechnet. Eine rechtzeitige Kündigung lohnt sich, da der Tarif ab dem 25. Vertragsmonat 29,99 Euro monatlich kostet. Einmalig werden bei der Bestellung drei Euro erhoben, wobei der Kaufpreis als Anschlussgebühr gewertet wird.

Weiterhin offeriert der Online-Händler einen LTE-Datentarif mit 3 GB (Internet-Flat 3.000 Prime) für monatlich 6,99 Euro bzw. 6 GB (Internet-Flat 6.000 Prime) für eine Grundgebühr von 9,99 Euro. Bei den Tarifen surfen Nutzer mit bis zu 50 MBit/s im LTE-Netz von der Telekom. Anschließend wird der Anschluss auf 64 kBit/s gedrosselt.

Einmalig wird bei den Datentarifen ein Kaufpreis in Höhe von drei Euro fällig, der die Anschlussgebühr ersetzt. Teurer wird es ab dem dritten Vertragsjahr, weshalb sich eine rechtzeitige Kündigung drei Monate vor dem Vertragsende lohnt. Nutzer zahlen dann monatlich 19,99 Euro (3-GB-Tarif) bzw. 29,99 Euro für den Datentarif mit 6 GB.

Offerte im Vodafone-Netz

Im Vodafone-Netz findet sich der Tarif Smart Light für monatlich 9,99 Euro, der ein Inklusivvolumen von 3 GB bereitstellt. Nutzer surfen so mit bis zu 21,6 MBit/s - LTE ist nicht an Bord. Weiterhin sind in dem Tarif 100 Minunten und 100 SMS monatlich inkludiert. Weitere SMS werden mit 19 Cent abgerechnet, zusätzliche Minuten kosten 29 Cent. Eine einmalige Anschlussgebühr fällt nicht an, stattdessen zahlen Nutzer für den Tarif einmalig einen Kaufpreis von drei Euro. Der Tarif wird ab dem dritten Vertragsjahr teurer. Nutzer zahlen dann 29,99 Euro anstellen 9,99 Euro pro Monat.

Offerten im Telefónica-Netz

Über mobilcom-debitel erhalten Nutzer den LTE-Tarif o2 Smart Surf für monatlich 3,99 Euro. Darin sind 1 GB LTE-Volumen und je 50 Frei-SMS und -Minuten enthalten. Nutzer surfen bei dem Tarif mit bis zu 21,6 MBit/s im Telefónica-Netz. Anschließend wird der Anschluss auf 64 kBit/s gedrosselt. Nachdem Verbrauch von den Freieinheiten zahlen Nutzer für zusätzliche SMS 19 Cent, weitere Minuten werden mit 29 Cent abgerechnet. Ab dem dritten Vertragsjahr wird der Tarif deutlich teurer. So werden dann monatlich 11,99 Euro verlangt. Anstelle von einer Anschlussgebühr zahlen Nutzer einmalig einen Kaufpreis in Höhe von drei Euro.

Ebenfalls erhalten Nutzer im Rahmen der Aktion LTE-Allnet-Flats von winSIM angeboten. Anwender können dabei zwischen einem Angebot mit kurzer und Offerten mit langer Laufzeit wählen. Sofern sich der Nutzer für den Flex-Tarif LTE All 2 GB entscheidet, entstehen monatlich Kosten in Höhe von 9,99 Euro. Alternativ steht der Tarif auch mit langer Laufzeit für eine Grundgebühr von nur 7,99 Euro zur Wahl. Sofern es mehr Datenvolumen sein soll, könnten sich Nutzer für das Angebot mit 3 GB LTE-Volumen interessieren. Bei allen genannten Tarifen surfen Nutzer mit bis zu 50 MBit/s im Telefónica-Netz. Nach dem Verbrauch setzt die nicht abwählbare Datenautomatik ein und bucht bis zu dreimal 100 MB für je zwei Euro nach. Abschließend wird der Anschluss auf 16 kBit/s gedrosselt. Weiterhin ist in den Tarifen eine nationale SMS- und Telefonie-Flat enthalten. Im Rahmen der Aktion zahlen Nutzer bei den Tarifen einen Kaufpreis von drei Euro, zusätzlich werden noch 1 Euro Anschlussgebühr erhoben.