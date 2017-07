Aktion: Mehr Datenvolumen bei maXXim, simply und smartmobil

Die Drillisch-Marken maXXim, simply und smartmobil werben weiterhin mit mehr Datenvolumen in ausgewählten Tarifen. Ursprünglich sollte die Daten-Aktion bereits am 17. Juli enden, nun können Neukunden aber länger von dem Bonus profitieren. Alle drei Anbieter arbeiten im Netz von Telefónica und erlauben das Surfen via LTE mit mindestens 50 MBit/s im Downstream.

Änderungen bei maXXim

Drillisch-Tarife mit mehr Datenvolumen Der Anbieter maXXim hat seine Aktion bis zum 8. August verlängert. Neukunden erhalten bei Buchung innerhalb des Aktionszeitraums den Tarif LTE 500 dauerhaft mit 1 GB statt 500 MB Daten. Die monatlichen Kosten betragen 6,49 Euro.

Neu ist die im Tarif inkludierte SMS-Flat, die ab sofort zusätzlich zur Allnet-Flat angeboten wird. Bislang wurden SMS mit jeweils 9 Cent berechnet. Der LTE 500 bringt zudem das Europa-Paket mit, mit dem Kunden innerhalb der EU und der Schweiz nach Deutschland und im Reiseland kostenlos telefonieren und SMS versenden können. Für das Surfen im Internet innerhalb der Weltzone 1 und 2 stehen 300 MB EU-Daten zur Verfügung. Wird das Europa-Paket abgewählt, greift das regulierte EU-Roaming, bei dem alle im Tarif inkludierten Leistung auch im EU-Ausland genutzt werden können. Länder wie die Schweiz sind in diesem Fall allerdings ausgeschlossen.

Zu den Aktionstarifen gehört auch der LTE 1500, den es mit 2 GB statt 1,5 GB Daten gibt. Auch hier gehören eine Allnet-Flat, eine SMS-Flat sowie das Europa-Paket (allerdings mit 500 MB) zum Tarifumfang. Der LTE 1500 kostet 9,99 Euro im Monat. Bei beiden Angeboten greift nach Verbrauch der inkludierten Daten die Datenautomatik, die fester Tarifbestandteil ist. Sie bucht automatisch 100 MB für je 2 Euro bis zu dreimal im Abrechnungszeitraum nach. Ist auch dieses Datenvolumen verbraucht, lassen sich 1 GB Datenvolumen für 4,99 Euro als Data Snack buchen.

Im Rahmen der Aktion hat maXXim den Wechselbonus von 10 auf 15 Euro erhöht. Diesen erhalten Kunden, die ihre alte Rufnummer von einem anderen Anbieter zu Drillisch mitnehmen. Außerdem wurde der Anschlusspreis von 29,99 Euro auf 14,99 Euro reduziert.

maXXim simply smartmobil LTE 500 LTE 1500 LTE 10 000 LTE All Aktionszeitraum 8. August 31. Juli 31. Juli Monatskosten 6,49 9,99 24,99 14,99

ab 13. Mon.: 19,99 Anschlusskosten 14,99 19,99 29,99 Laufzeit 30 Tage 30 Tage 24 Monate Telefonie Minuten/SMS Flatrate Flatrate Flatrate Mobilbox 0,00 0,00 0,00 0,00 Takt 60/60 60/60 60/60 60/60 Internet Aktions-Datenvolumen 1 GB 2 GB 15 GB 4 GB LTE ja ja ja ja Down- & Upstream

in MBit/s 50 / 32 225 / 50 50 / 32 Datenautomatik 3x 100 MB für je 2 Euro 1)

nicht abwählbar 3x 100 MB für je 2 Euro 1)

abwählbar 3x 300 MB für je 3 Euro 1)

nicht abwählbar Drossel Down/Up

in kBit/s 16 / 16 Takt 10 kB 10 kB 10 kB 10 kB Sonstiges Roaming Europa-Paket 300 MB 2) Europa-Paket 500 MB 2) Europa-Paket 1 GB 2) Europa-Paket 1 GB 2) Wechselbonus 15 15 25 25 Stand: 18. Juli 2017, Preise in Euro

1) Nach Verbrauch des Datenautomatik-Volumens wird 1 GB Datenvolumen für 4,99 Euro per SMS angeboten (Data Snack 1 GB maximal dreimal im Monat buchbar).

2) Bis zu 21,6 MBit/s im Down- und 11,2 MBit/s im Upstream für Weltzone 1 oder 2. SMS- und Telefonie-Flatrate für Anrufe/SMS innerhalb der Länder der Weltzone 1 oder 2 sowie für Anrufe/SMS aus diesen Ländern nach Deutschland. Wechsel in regulierten EU-Roamingtarif möglich.

Aktionsverlängerung bei simply

Neukunden erhalten den LTE 10 000 von simply weiterhin mit 15 GB statt 10 GB Daten. Der Anbieter hat die Aktion bis zum 31. Juli verlängert. Der LTE 10 000 kostet 24,99 Euro im Monat und beinhaltet neben einer Allnet-Flat und SMS-Flat auch den LTE Turbo 225. Somit surfen Kunden nicht mit den regulären 50 MBit/s im Internet, sondern mit bis zu 225 MBit/s im Downstream. Das Europa-Paket mit 1 GB EU-Daten ist ebenso Tarifbestandteil wie die Datenautomatik, die sich - anders als bei maXXim - aber abwählen lässt. Wechseln Neukunden mit ihrer Rufnummer zu simply, erhalten sie im Rahmen der Aktion 25 statt 20 Euro Wechselbonus. Für den Anschluss werden einmalig 19,99 Euro berechnet.

Mehr Daten bei smartmobil

Auch smartmobil hat das Inklusivvolumen in einem seiner Tarife erhöht. Bis zum 31. Juli erhalten Neukunden im LTE All dauerhaft 4 GB statt 3 GB Datenvolumen. Der Tarif hat eine Laufzeit von 24 Monaten und umfasst neben einer Allnet-Flat auch eine SMS-Flat und das Europa-Paket mit 1 GB EU-Daten. Unlängst wurden die monatlichen Kosten von ehemals 29,99 Euro auf 19,99 Euro gesenkt. Im Rahmen der Aktion bietet smartmobil den LTE All im ersten Vertragsjahr sogar für 14,99 Euro im Monat an. Auch der LTE All bringt eine Datenautomatik mit, die sich nicht abbestellen lässt. Statt 100 MB Daten werden hier jedoch bis zu dreimal pro Monat jeweils 300 MB nachgebucht. Dafür sind Kosten pro Buchung mit 3 Euro etwas teurer als bei den anderen beiden Anbietern.

Ohne Angabe von Bankdaten kommen echte Prepaid-Tarife aus. Günstige Angebote in allen Netzen finden Sie in unserer aktuellen Übersicht.