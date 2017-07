Akku & Batterien im Urlaub: Tipps zum richtigen Umgang

Oft werden in den Urlaub Akkus und Batterien mitgenommen. Doch nicht immer wird mit diesen auch richtig umgegangen. Wir geben Tipps, was Sie unter anderem bei der Lagerung im Auto oder Flugzeug beachten müssen.

In Zeiten von Smartphones, Handys, Tablets und Co. dürfen im gepackten Koffer keine Akkus oder Batterien für die elektronischen Begleiter fehlen. Auch Digitalkameras, Spielekonsolen und eventuell für den Urlaub relevante Ausrüstung wie spezielle Taucherlampen wollen mit Strom versorgt werden. Allerdings sollten Nutzer dabei den richtigen Umgang mit den Akkus und Batterien beachten. Denn nicht immer dürfen die Stromversorger einfach so im Reisegepäck transportiert werden. Wir geben Ihnen wichtige Tipps, wie Sie ihre Batterien und Akkus sicher durch den Urlaub bringen.

