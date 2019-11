Apple AirPods Pro ausprobiert: Die neuen Headsets in Bildern

AirPods Pro in der Redak­tion ange­kommen

Apple hat Ende Oktober die AirPods Pro ange­kündigt. Mitt­lerweile sind die neuen Head­sets, die komplett ohne Verka­belung auskommen, verfügbar. Wer die Gadgets bestellt, muss aller­dings recht tief in die Tasche greifen. Stolze 279 Euro verlangt Apple für die Pro-Version der Kopf­hörer, die mit Active Noise Cancel­ling einen echten Mehr­wert gegen­über den "herkömm­lichen" AirPods mit sich bringen, die der Hersteller weiterhin parallel anbietet.

Die AirPods Pro sind mitt­lerweile auch in der teltarif.de-Redak­tion ange­kommen, sodass wir die Möglich­keit hatten, die Head­sets auszu­probieren. Wir haben den Test in Verbin­dung mit dem Apple iPhone XS Max durch­geführt. Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen in Bildern, was in die Verpa­ckung gesteckt hat und wie die AirPods Pro einge­richtet werden. Zur jeweils nächsten Seite kommen Sie mit einem Klick auf das Bild.

