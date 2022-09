AirPods Pro 2: Besserer Sound und höhere Akkulaufzeit

Apple zeigt AirPods Pro 2

Bild: Apple, Screenshot: teltarif.de Apple hat im Rahmen seines Special Events am Mitt­woch­abend wie erwartet die zweite Gene­ration der AirPods Pro vorge­stellt. Die neuen kabel­losen Blue­tooth-Head­sets sind nach Angaben des Herstel­lers gegen­über dem vor drei Jahren einge­führten ersten Modell in mehreren Punkten über­arbeitet worden. Optisch hat sich gegen­über der ersten Gene­ration aber nicht viel verän­dert.

Eine der Neue­rungen ist der H2-Audio-Chip, der auf der Apple-Silicon-Tech­nologie basiert. Der Chip soll zusammen mit neuen Trei­bern und einem verbes­serten Verstärker für einen klareren und detail­rei­cheren Sound als bei der ersten Gene­ration der AirPods Pro sorgen. Zudem bieten die neuen Apple-Head­sets Unter­stüt­zung für Spatial Audio.

Bild: Apple, Screenshot: teltarif.de Verbes­sert hat Apple nach eigenen Angaben auch die aktive Geräusch­unter­drü­ckung (ANC). Neue Gummi­auf­sätze in vier Größen sollen dafür sorgen, dass die kabel­losen Kopf­hörer noch besser als die Vorgänger an die Form der Ohren des Nutzers ange­passt werden können. Selbst in unmit­tel­barer Nähe zu einer Baustelle sollen Nutzer ihre AirPods Pro für die Musik-Wieder­gabe noch sinn­voll nutzen können.

Touch Control für die Laut­stärke-Steue­rung

Mit Touch Control direkt an den Head­sets können Anwender auch die Laut­stärke der Musik-Wieder­gabe (oder des Gesprächs­part­ners bei Tele­fonaten) steuern. Dazu genügt eine Geste nach oben oder unten an einem der AirPods. Das war beim "alten" Modell nicht möglich (wobei das auch zu Fehl­funk­tionen führen kann, wenn man den Kopf­hörer nur wieder zurecht­rücken möchte etc.).

Apple verspricht für die AirPods Pro 2 eine bis zu 33 Prozent längere Akku­lauf­zeit als bei der ersten Gene­ration der Kopf­hörer. Bis zu sechs Stunden Musik­wie­der­gabe sollen möglich sein, bevor die Akkus wieder aufge­laden werden müssen. Inklu­sive der Kapa­zität, die das Case bereit­hält, sollen 30 Stunden Wieder­gabe möglich sein.

Dank Ultra-Wide­band-Unter­stüt­zung sollen die Gadgets einfa­cher wieder auffindbar sein, wenn man sie verlegt hat. Am Case lässt sich eine Kordel anbringen, um die AirPods Pro inklu­sive "Gehäuse" einfa­cher zu trans­por­tieren. Die Akku-Aufla­dung ist alter­nativ zu Light­ning auch über MagSafe und den Lade­puck für die Apple Watch möglich.

Apple nimmt ab 9. September Vorbe­stel­lungen entgegen. Ausge­lie­fert werden die AirPods Pro 2 ab 23. September. Der Verkaufs­preis liegt in den USA bei 249 Dollar.

