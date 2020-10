Editorial: Nur mit Druck

Wenn Flugreisen wieder unbeschwert möglich werden, gibt es viel Nachholbedarf. Staus und Verspätungen sind vorprogrammiert.

Foto: Picture Alliance / dpa Auch, wenn derzeit nur vergleichs­weise wenige Flüge statt­finden: Wenn kommendes Früh­jahr hoffent­lich die ersten Covid-Impf­pro­gramme Erfolg zeigen und die Infek­tions­zahlen wegen der Impfungen und der stei­genden Tempe­raturen gene­rell zurück­gehen, dann wird es zum Sommer hin am Himmel wieder voll werden. Denn die Menschen haben einen gewal­tigen Nach­hol­bedarf an unter­las­senen Geschäfts­reisen, Verwandten-/Bekann­ten­besu­chen und Urlaubs­fahrten. Dann wird es auch wieder verstärkt zu Flug­ver­spä­tungen kommen, und damit eine zwar gut gemeinte, aber bisher nicht gut umge­setzte EU-Richt­linie wichtig werden: die EU-Flug­gast­rechte.

Die Beträge, die Airlines bei Verspä­tung oder kurz­fris­tigen Flug­strei­chungen bezahlen müssen, sind durchaus beträcht­lich: Schon für einen verspä­teten Kurz­stre­cken­flug gibt es 250 Euro, bei einem Lang­stre­cken­flug nach Asien oder Amerika gar 600 Euro. Da ist der Ärger über einen verlo­renen Urlaubstag schnell verflogen, wenn man als Entschä­digung dafür sogar mehr Geld bekommt, als der Flug über­haupt gekostet hat. Schließ­lich ist man ja trotzdem sicher am Zielort ange­kommen, nur eben einige Stunden später als erwartet.

Aller­dings gibt es einen Haken: Die Erstat­tung bei Verspä­tung steht den Flug­gästen nur dann zu, wenn die Verspä­tung auf zu eng gestrickte Flug­pläne, mangel­hafte Wartung oder orga­nisa­tori­sches Chaos bei der Airline zurück­geht. Beruht die Verspä­tung hingegen auf "außer­gewöhn­lichen Umständen", gibt es kein Geld. Und solche "außer­gewöhn­lichen Umstände" gibt es viele: Der eigene Flug muss wegen eines medi­zini­schen Notfalls vorzeitig landen, ein Sturm wirbelt den Flug­plan durch­ein­ander, ein Bummel­streik der Flug­lotsen verzö­gert den Umlauf, ein Flug­zeug einer anderen Airline muss notlanden und blockiert anschlie­ßend die Start­bahn oder das Kabi­nen­per­sonal der eigenen Flug­gesell­schaft streikt. In all diesen Fällen müssen die Flug­gäste die Verspä­tung doch hinnehmen.

Verwei­gerung mit vorge­scho­benen Gründen

Wenn Flugreisen wieder unbeschwert möglich werden, gibt es viel Nachholbedarf. Staus und Verspätungen sind vorprogrammiert.

Foto: Picture Alliance / dpa Das Problem ist: Wenn ein Luft­fahrt­unter­nehmen mit Hinweis auf eines der genannten Ereig­nisse die Zahlung der Erstat­tung verwei­gert, dann kann der Passa­gier im Einzel­fall meist nicht prüfen, ob diese Verwei­gerung zu Recht erfolgt. Zwar findet man zu den meisten verspä­tungs­aus­lösenden Groß­ereig­nissen Meldungen in den Medien. Doch war es unver­meidbar, dass der eigene abend­liche Flug nach Korsika mit drei Stunden Verspä­tung abhebt, weil in Paris Charles De Gaulle die Sicher­heits­kon­trollen aufgrund einer Terror­war­nung verschärft wurden und dort die Abfer­tigung zusam­men­brach?

Auf der einen Seite gehören Korsika und Paris beide zu Frank­reich und durch den Umlauf der Flug­zeuge können Verzö­gerungen in der Stadt auch Flüge auf die Insel beein­flussen. Auf der anderen Seite müssen Airlines eine gewisse Reserve an Flug­zeugen und Crews bereit­halten. Wenn dann eine oder zwei Maschinen in Paris fest­sitzen, lässt sich das bei ausrei­chender Bereit­schaft entspre­chend kompen­sieren, das andere Flüge trotzdem (fast) pünkt­lich statt­finden. Doch wie soll der durch­schnitt­liche Flug­gast erkennen können, ob ein bestä­tigtes "außer­gewöhn­liches Ereignis" zwangs­läufig auch seinen Flug negativ beein­flusst hat? Und selbst, wenn der Flug­gast das richtig erkennt: Ist der Flug­gast auch rede­gewandt genug, um nicht doch den profes­sio­nellen Abwimm­lern in den Rechts­abtei­lungen der Airlines zu unter­liegen?

Die Alter­native ist der Rechtsweg. Wegen einigen hundert Euro vor Gericht zu gehen, erzeugt aber schnell höhere Kosten als der Wert, über den man sich über­haupt streitet. Unter­liegt man, muss man die Kosten selber bezahlen, es sei denn, man hat eine gute Rechts­schutz­ver­siche­rung, die den Fall auch über­nimmt. Und selbst dann muss man noch einen guten Anwalt finden, der den profes­sio­nellen Rechts­abtei­lungen der Konzerne zumin­dest eben­bürtig ist. Das ist schwierig, denn die guten Anwälte inter­essieren sich in der Regel für die großen Strei­tig­keiten, wo ihre Gebühren viel­fach höher ausfallen.

Am Ende landen viele Flug­gäste mit ihrer Forde­rung nach Entschä­digung daher bei den Flug­gast­rechte-Portalen. Diese bieten meist an, den Streit ohne Kosten­risiko für den Kunden durch­zuführen. Im Gegenzug verlangen sie aber eine Provi­sion für die eigene Arbeit. Zahlt die Airline nach der Einschal­tung des Flug­gast­rechte-Portals, bekommt der Gast also nur einen Teil der ihm zuste­henden Erstat­tung. Zahlt die Airline auch nach einem Gerichts­ver­fahren nichts, hat der Flug­gast aber immerhin keinen Verlust.

Mehr Durch­sicht dank Masse

Der große Vorteil der Flug­gast­rechte-Portale ist, dass sie die Verfahren bündeln können. Wenn durch einen Flug 200 Passa­giere Verspä­tung hatten und 30 davon über ein bestimmtes Portal eine Entschä­digung einfor­dern, dann kann das Portal eine dieser 30 Forde­rungen als Muster­pro­zess führen und die anderen 29 Fälle analog behan­deln: Verliert das Portal den Muster­pro­zess, wird es auch die anderen 29 Forde­rungen nicht einklagen. Gewinnt es, wird es der Airline eine Frist zur Aner­ken­nung der anderen 29 Fälle setzen und die analogen Fälle mit den dann hohen Erfolgs­aus­sichten durch­klagen, wenn die Airline nicht bis Fris­tende zahlt.

Zudem sehen die Portale, wie sich die Verspä­tungen auf die Airlines verteilen: Wenn an einem Tag alle Airlines Verspä­tungen bei Flügen von Palma de Mallorca hatten, dann gab es wohl dort ein allge­meines Problem, das man kaum einer bestimmten Airline anlasten kann. Wenn es an einem anderen Tag insge­samt 15 Flüge mit einer erstat­tungs­wür­digen Verspä­tung gab, davon 14 Flüge bei einer bestimmten Airline, dann ist der Fehler wohl dort zu suchen. Wenn die Airline dann nicht einen Streik nach­weisen kann, wird sie wohl zahlen müssen. Alles dieses Wissen hilft den Flug­gast­rechte-Portalen im argu­men­tativen Kampf mit den Airlines.

Helfer nötig

All dieses Wissen hat aber der einzelne Flug­gast als Einzel­kämpfer aber nicht, auch dann nicht, wenn er einen Anwalt beauf­tragt. Daher kommen immer weniger an der Hilfe der Flug­gast­rechte-Portale vorbei. Entspre­chend verdienen die Portale (außer aktuell zu Covid-Zeiten) ihre Provi­sion immer sicherer. Hier sehe ich das Problem der EU-Flug­gast­rechte: Dem Kunden auf der einen Seite eine hohe Entschä­digungs­zah­lung zuzu­spre­chen, auf der anderen Seite aber gegen große und starke Konzerne auf den allge­meinen Rechtsweg zu verweisen, ist nicht sonder­lich verbrau­cher­schüt­zend. Es führt zu Frust, sowohl bei denen, die über die Flug­gast­rechte-Portale gehen, aber so nur einen Teil des Geldes erhalten, als auch bei denen, die klagen, aber vor Gericht verlieren, und dann auf hohen Prozess­kosten sitzen bleiben.