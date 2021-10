DAB+: Neue Programme bundesweit und regional

AIDAradio startet bundesweit auf DAB+

Foto: teltarif.de Im Juni wurden Pläne für ein neues bundes­weites Hörfunk­pro­gramm bekannt, das vom Kreuz­fahrt­unter­nehmen AIDA und Antenne Deutsch­land, dem Betreiber des zweiten über­regio­nalen DAB+-Multi­plexes gemeinsam betrieben wird. Jetzt bestä­tigte AIDA Curises, dass der Sende­start für den neuen Kanal am kommenden Montag, den 4. Oktober, erfolgt. Bereits seit Donners­tag­nach­mittag wird ein Test­pro­gramm im Antenne-Deutsch­land-Multi­plex ausge­strahlt, der aktuell eine Bevöl­kerungs­abde­ckung von rund 83 Prozent erreicht.

"Wir bringen das AIDA Urlaubs­gefühl zu unseren Gästen nach Hause. Ob beim Kochen oder beim gemein­samen Essen mit der Familie, bei der Arbeit oder im Auto: AIDAradio sorgt für gute Laune, Good News und Urlaubs­gefühl - auch, wenn gerade kein Urlaub ist", sagt Alex­ander Ewig, AIDA Senior Vice Presi­dent Marke­ting & Direct Sales. Wer das Programm nicht über DAB+ empfängt, kann auf den Live­stream auswei­chen, den AIDAradio auf seiner Webseite anbieten will.

Radio Holiday will auf DAB+

Foto: teltarif.de Mit Radio Holiday hat die Radio Group schon im Sommer ein weiteres über­regio­nales Feri­enradio gestartet. Das Programm ist rund um die Uhr via Internet sowie stun­den­weise über die eben­falls zur Radio Group gehö­renden Lokal­sender wie Radio Frank­furt und Radio Cottbus zu empfangen.

Die Landes­medi­enan­stalten von Hamburg/Schleswig-Holstein und Hessen haben Radio Holiday inzwi­schen auch Zulas­sungen für den Start auf regio­nalen DAB+-Multi­plexen erteilt. Im Norden könnte es auf eine Verbrei­tung im geplanten zweiten Digi­tal­radio-Ensemble für private Programm­ver­anstalter in Hamburg hinaus­laufen. Im Rhein-Main-Gebiet und Südhessen stehen derzeit keine freien Über­tra­gungs­kapa­zitäten zur Verfü­gung.

Test­sen­dungen in Thüringen

In Thüringen wurden in den vergan­genen Tagen erste Test­sen­dungen für den geplanten DAB+-Multi­plex für private Programm­ver­anstalter beob­achtet. Dieser soll zunächst über Sende­anlagen in Erfurt und Weimar verbreitet werden. Aufge­schaltet waren die Programme von Antenne Thüringen und Antenne Thüringen Clas­sics, Radio Top 40 und Landes­welle Thüringen. Lizen­ziert sind für den Multi­plex auch Schlager Radio und ego FM. Wann der offi­zielle Sende­start erfolgt, ist noch nicht bekannt.

Der Mittel­deut­sche Rund­funk verbes­sert den Empfang seiner DAB+-Ensem­bles für Sachsen und Thüringen im Vogt­land. So hat die Drei­länder-Anstalt eine neue Sende­anlage in Reichen­bach/Vogt­land in Betrieb genommen, die in den Kanälen 8B (Thüringen) und 9A (Sachsen) arbeitet und für rund 85.000 Haus­halte Empfangs­ver­bes­serungen mit sich bringt.

Bereits Mitte September haben wir eine Zwischen­bilanz zum terres­tri­schen Digi­tal­radio gezogen. Demnach sind von Nord nach Süd rund 300 DAB+-Programme auf Sendung.