Ahrtal-Katastrophe: Mobilfunknetze jetzt besser gewappnet

Ein Jahr nach der Flut­kata­strophe im Ahrtal sind die Mobil­funk­netze dort wieder stabil - und nach Angaben von Betrei­bern jetzt besser auf Notfälle vorbe­reitet als vorher. Nach der Nacht der Sturm­flut vom 14. zum 15. Juli waren die Netze in weiten Teilen der Region ausge­fallen. Viele Menschen waren tage­lang nicht mehr erreichbar. In der Kata­stro­phen­nacht waren Erdkabel für die Strom­ver­sor­gung in vielen Fällen von den Wasser­massen wegge­rissen worden.

Betroffen waren auch große Teile der Tele­kom­muni­kation über das Fest­netz, beispiels­weise spülte es die komplette Innen­ein­rich­tung einer Telekom-Vermitt­lungs­stelle ins Freie, Sende­sta­tionen waren von der Strom- oder Signal­ver­sor­gung abge­schnitten.

Zukunfts­sicherer Aufbau

Heute vor einem Jahr zerstörte eine Flutwelle weite Teile des Ahrtals. Versicherungen, Bürokratie und Politik werden stark kritisiert

Foto: Picture Alliance/dpa Beim Wieder­aufbau seien früh­zeitig Entschei­dungen getroffen worden, „um neu zu errich­tende Tele­kom­muni­kati­ons­netze zukunfts­fähig und resi­lient aufzu­bauen“, erklärte jetzt das rhein­land-pfäl­zische Digi­tali­sie­rungs­minis­terium in Mainz.

„Die Tele­kom­muni­kati­ons­unter­nehmen haben gezeigt, dass sie in relativ kurzer Zeit nach der Flut im Ahrtal das Mobil­funk­netz wieder hoch­gefahren haben“, sagte Ressort­chef Alex­ander Schweitzer (SPD). „Für die Resi­lienz der Infra­struktur in Deutsch­land müssen nun weitere konkrete Schritte folgen.“

Voda­fone: Notfall­pläne, Notstrom­gene­ratoren, Satellit

Für den Fall einer Zerstö­rung und eines breit­flä­chigen Ausfalls der Netze nennt die neue Technik-Chefin von Voda­fone Deutsch­land, Tanja Richter, ein SOS-Netz­maß­nahmen-Paket des Unter­neh­mens. Dazu gehöre etwa eine mobile Satel­liten-Lösung. Die Anzahl mobiler Basis­sta­tionen, mit denen ein nicht mehr vorhan­denes Netz ersetzt oder die Netz­kapa­zität erwei­tert werden kann, sei laut Voda­fone "massiv erhöht" worden.

Außerdem seien zahl­reiche zusätz­liche Notstrom-Gene­ratoren ange­schafft worden. Noch in der Flut­nacht seien Voda­fone-Tech­niker im Einsatz gewesen, um zerstörte Infra­struktur so schnell wie möglich zu repa­rieren, erklärte das Unter­nehmen.

Telekom: Neue Vermitt­lungs­stellen und Batte­rie­puffer

Die Deut­sche Telekom hat beim Wieder­aufbau in den Flut­gebieten die bishe­rigen Stand­orte den aktua­lisierten Hoch­was­ser­ein­schät­zungen ange­passt und das Vorgehen in ausführ­lichen Videos auf YouTube doku­men­tiert. „So werden zum Beispiel viele Vermitt­lungs­stellen zukünftig in Hang­lagen neu aufge­baut und nicht an den alten Stand­orten wieder errichtet“, erklärte ein Spre­cher.

Für den Kata­stro­phen­fall setzt die Telekom auf trans­por­table Vermitt­lungs­stellen und fahr­bare Mobil­funk­sta­tionen. Erprobt werde auch der ergän­zende Einsatz von Satel­liten­lösungen. Zur Siche­rung der Strom­ver­sor­gung haben die Mobil­funk­sta­tionen der Telekom einen Batte­rie­puffer für eine Dauer von bis zu mehreren Stunden. Für beson­dere Fälle werden auch mobile Einheiten zur Ener­gie­ver­sor­gung vorge­halten. Das Desaster Reco­very Team hat beispiels­weise für solche Fälle vorbe­rei­tete Notfall­ver­mitt­lungs­con­tainer aufge­baut oder mit Unter­stüt­zung von THW und Bundes­wehr provi­sori­sche Verbin­dungs­lei­tungen verlegt.

Die Telekom hat den Wieder­aufbau genutzt, um zu den vielen von jegli­cher Tele­kom­muni­kation abge­schnit­tenen Sende­sta­tionen gleich eine Glas­faser und zu den Kunden Glas­faser bis ins Haus (FTTH) zu verlegen.

Kritik an Büro­kratie und Politik

Aus dem Ahrtal kommt aber auch viel Kritik an einer schwer­fäl­ligen Büro­kratie, die bereits vorhan­denen Hilfs­gelder kämen deswegen bei den Betrof­fenen nicht oder nur stark verzö­gert an.

Bei Kata­stro­phen oder in schlecht versorgten Regionen könnte ein Projekt von Ericsson, Qual­comm und Thales inter­essant sein.