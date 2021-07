Angola bekommt 5G-fähiges Mobilfunk-Netz von Nokia

Nicht nur in Europa, USA oder Asien auch in Afrika inter­essieren sich die Nutzer für schnelle Mobil­funk­netze. Nokia hat einen Vertrag mit dem Netz­betreiber Afri­cell für Angolas Haupt­stadt Luanda unter­schrieben.

In Luanda (Angola), eines der teuersten Städte Afrikas, startet Africell ein neues Mobilfunknetz mit Technik von Nokia.

Foto: Picture-Alliance / dpa Nokia hat einen Vertrag über die Bereit­stel­lung von Netz­werk­tech­nologie für Angolas neuen Mobil­funk­betreiber Afri­cell unter­zeichnet. Zunächst sollen 2G-, 3G- und 4G-Dienste in der Haupt­stadt Luanda ange­boten werden, 5G soll später dazu kommen.

Nagel­neues Netz

Durch den Aufbau eines brand­neuen Netzes könne Afri­cell neueste Cloud-Tech­nolo­gien nutzen, um Kosten zu sparen, weil die Infra­struktur gemeinsam genutzt wird. Durch den Soft­ware-Ansatz sei das Netz flexi­bler und besser zu steuern, stellen die Akteure fest. Für das Netz in der Haupt­stadt Luanda wird Nokia sein AirScale Single Radio Access Network (S-RAN) an bis zu 700 Stand­orten aufbauen, um gleich­zeitig 2G-, 3G- und 4G-Dienste zu unter­stützen und "5G-ready" zu sein.

AirScale im Einsatz

Foto: Picture-Alliance / dpa Zum Einsatz soll die "AirScale"-Platt­form von Nokia kommen, die durch reines Soft­ware-Update unter­brech­nungs­frei zur Unter­stüt­zung von 5G-Netzen aktua­lisiert werden kann. Darüber hinaus soll die Rechen­zen­trums­lösung "Nokia AirFrame" verwendet werden, um belie­bige Cloud-basierte Anwen­dungen ausführen zu können. Die Stationen werden über Richt­funk ("Wavence") verbunden und mit der Netz­manage­ment-Soft­ware "NetAct" gesteuert. IP-Router von Nokia sollen Zugang, Aggre­gation, Back­haul (Rück­grat) und Core verbinden und leicht skalierbar sein und eine schnelle, zuver­läs­sige Service­bereit­stel­lung erlauben.

Im Rahmen des Netz­werk-Aufbaus möchte Nokia auch "Cloud-native" Cloud Packet Core, 3G Core, Voice Core und Register für die Sprach- und Daten-Kern­netz­soft­ware bereit­stellen. Der Nokia Policy Controller gehört zur Kern­netz­lösung (Core-Network) und erlaubt Skalier­bar­keit und Flexi­bilität und verschie­dene Zusatz­dienste.

Damit erreiche Afri­cell ein hohes Maß an Flexi­bilität, um auf wech­selnde Kunden­anfor­derungen zu reagieren, weil die verschie­denen Netz­werk­funk­tionen entspre­chend dem aktu­ellen Verkehrs­auf­kommen skaliert werden können. Sprich: Ist mehr los, kann mehr Kapa­zität bereit­gestellt werden, ohne stark am Netz oder seinen Kompo­nenten schrauben zu müssen.

Nokia plant, baut, opti­miert und wartet das Netz

Nokia hilft bei der Netz­pla­nung, -opti­mie­rung, -instal­lation und Wartung. Younes Chaaban, Chef-Tech­niker bei Afri­cell, freut sich: Wir sind ein wett­bewerbs­fähiger Akteur auf dem afri­kani­schen Tele­kom­muni­kati­ons­markt. Wir wollen verstärkt 'erst­klas­sige Sprach- und Daten­dienste' auf dem gesamten Konti­nent anbieten. Dazu brau­chen wir zuver­läs­sige Tech­nolo­gie­partner, welche uns die passende Technik liefern, damit wir unsere eigenen Kunden bedienen können. Nokia ist der rich­tige Partner für uns in Angola und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihnen erst­klas­sige Mobil­funk­netze aufzu­bauen."

Rajiv Aggarwal, Chef der Abtei­lung Zentral-Europa/West Afrika bei Nokia, möchte für Afri­cell vom ersten Tag an die beste Service­qua­lität mit einem Hoch­leis­tungs­netz sicher­stellen. Die Option bald 5G-Dienste reali­sieren zu können, sei gegeben, weil das die Multi-Stan­dard-Single-RAN-Funk­tech­nologie das zusammen mit dem Cloud-nativen Kern erlaubt.

Wer ist Afri­cell?

Afri­cell bietet in vier afri­kani­schen Ländern (Sierra Leone, Gambia, Demo­kra­tische Repu­blik Kongo und Uganda) "schnelle, kosten­güns­tige und zuver­läs­sige" Mobil­funk­netz­abde­ckung und damit verbun­denen Tech­nolo­gien für über 12 Millionen Kunden. Der Vertrag mit Nokia wurde unter­schrieben, um dieses Jahr auch in Angola als fünftem Land den Betrieb aufnehmen zu können.

Afri­cell sieht sich als "Disruptor", vergleichbar mit der Kult­marke "Simyo" in Deutsch­land. Man stelle "Inef­fizi­enzen in Frage, setze auf frisches Denken und liefere inno­vative Produkte und Dienst­leis­tungen, die für die Menschen im Alltag einen prak­tischen Unter­schied machen", heißt es im schönsten Marke­ting-Sprech. Afri­cell beschäf­tigt über 1.000 Mitar­beiter in sieben Ländern und hat seinen Haupt­sitz in London, Groß­bri­tan­nien. Das Unter­nehmen befindet sich nach eigenen Angaben im Besitz von US-Ameri­kanern.