Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr veranstaltet teltarif.de auch 2017 ein Adventskalender-Gewinnspiel für seine Leser. Dabei handelt es sich um unser bisher größtes Gewinnspiel überhaupt - verlost werden Preise in einem Gesamtwert von über 11.000 Euro. Die täglichen Gewinne werden immer am folgenden Arbeitstag verlost. Für die Teilnahme muss nur jeweils eine einfache Gewinnspielfrage beantwortet und die E-Mail-Adresse hinterlegt werden. Highlight ist das unter allen Teilnehmern verloste iPhone 7 Plus mit 128 GB Speicherplatz inklusive des Tarifs o2 free XL 24 Monate lang für null Euro! Der Tarif beinhaltet monatlich 25 GB Datenvolumen, Telefon- und SMS-Flat sowie EU-Roaming. Dieser Preis wird uns von unserem Hauptsponsor o2 zur Verfügung gestellt. Die genauen Details des Gewinnspiels lesen Sie in den Teilnahmebedingungen nach.

Damit Sie den Start und auch die einzelnen Gewinne nicht verpassen, können Sie sich für eine Erinnerungs-Mail registrieren. Ab dem 1. Dezember erhalten Sie dann täglich eine E-Mail, die Sie an den Adventskalender erinnert und der Sie entnehmen können, was genau sich hinter dem jeweiligen Türchen verbirgt.

Indem Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse für die Erinnerungs-Mail unseres Adventskalenders registrieren, erfolgt gleichzeitig eine Anmeldung für unseren wöchentlichen kostenfreien Newsletter - wenn Sie nicht ohnehin schon Abonnent sind. Unser Newsletter erscheint jede Woche per E-Mail. In der Regel finden Sie ihn Donnerstag früh in Ihrer E-Mail-Inbox.

Nun wünschen wir Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit und drücken die Daumen, dass Sie zu den glücklichen Gewinnern gehören.