Das Gewinnspiel ist für Abonnenten des teltarif.de Newsletters. Bitte setze das Häkchen zum Abonnieren des teltarif.de Newsletter, um am Gewinnspiel teilzunehmen.

Um an unserem Gewinnspiel teilzunehmen, aktiviere bitte Javascript in deinem Browser.

Herzlichen Dank an die Telekom für die Bereitstellung der Preise Insgesamt verlosen wir im Rahmen des Adventskalenders Preise im Gesamtwert von über 10.000 Euro . Bereits mit der erfolgreichen Beantwortung der heutigen Preisfrage hast du zusätzlich die Chance auf unsere Hauptgewinne - ein Xiaomi Rundum-sorglos-Paket oder 2 Xiaomi Mi 10T Pro 5G . Alle Details zu unserem Adventskalender-Gewinnspiel kannst du in den Teilnahmebedingungen nachlesen.

Deine Daten werden von teltarif.de nur für die angegebenen Zwecke (Durchführung des Gewinnspiels, Bestellung und Zustellung des Newsletters und oder der Gewinnspiel-E-Mail) verarbeitet. Insbesondere erfolgt keine Weitergabe deiner E-Mail-Adresse an Dritte. Datenschutzerklärung .

Bitte gebe auch Anrede und deinen Vor- und Nachnamen an.

Bitte gebe auch einen bevorzugten Gewinn an.

Bitte gebe deine E-Mail Adresse an.

Das Gewinnspiel ist für Abonnenten des teltarif.de Newsletters. Bitte setze hier das Häkchen, um am Gewinnspiel teilzunehmen.

Die richtige Antwort und mehr Detail zur Kooperation findest du in unserer Meldung Oppo beliefert die Deutsche Telekom .

Wenn du das Reno4 Z 5G von OPPO gewinnen und dir eine Chance auf die Telekom-Haupt­gewinne, ein Xiaomi Rundum-sorglos-Paket oder 2 Xiaomi Mi 10T Pro 5G, sichern möchtest, beantworte zur Teilnahme einfach nachfolgende Frage, gib deine E-Mail-Adresse an und abonniere unseren kostenlosen Newsletter:

5G Speed, jede Menge Power und spannende Premium-Features: Das OPPO Reno4 Z setzt auf schickes Design und eine exzellente Ausstattung. Eins seiner Highlights ist das großzügige, brillante 120 Hertz FHD Display. Mit seiner hohen Bildwiederholrate sorgt es für flüssiges Scrollen und blitzschnelles Streamen sowie lebendige Spielerlebnisse. Herz des schlanken Smartphones ist ein schneller Achtkernprozessor, in Kombination mit 8 GB Arbeitsspeicher ist für eine beachtliche Leistung und rasend schnelle Downloads in 5G-Geschwindigkeit gesorgt. Der 128 GB Flashspeicher bietet viel Platz für Fotos, Games, Musik und mehr. Mit 18 Watt Schnellladen und einem 4.000 mAh Akku kommst du locker durch den Tag. Die 48MP Vierfach-Kamera sorgt für vielfache Aufnahmemöglichkeiten, die duale Frontkamera zaubert atemberaubende Selfies. Spannende Videofunktionen, wie der Ultra Steady Video Modus liefern atemberaubende Nachtaufnahmen. Also Mitmachen und gewinnen – viel Glück!

Images licensed by Ingram Image, Montage: teltarif.de

Teilen

Der Adventskalender von teltarif.de mit dem Telekom-Hauptgewinn: Xiaomi Rundum-sorglos-Paket oder 2 Xiaomi Mi 10T Pro 5G

Am Adventskalender-Gewinnspiel von teltarif.de teilnehmen

In diesem Jahr gibt es bei unserem großen Adventskalender für unsere Newsletter-Abonnenten wieder eine ganze Reihe toller Preise zu gewinnen. Denn wir öffnen vom 01. bis zum 24. Dezember jeden Tag ein neues Türchen. Dahinter verbergen sich täglich wechselnde Technik-Preise. An einigen Tagen können sich sogar gleich mehrere Teilnehmer über einen Gewinn freuen. Insgesamt verlosen wir Preise im Gesamtwert von über 10.000 Euro . Neben den hochwertigen, täglichen Gewinnen haben alle Teilnehmer unseres Gewinnspiels zusätzlich die Chance auf zwei grandiose Hauptgewinne: Ein Xiaomi Rundum-sorglos-Paket oder 2 Xiaomi Mi 10T Pro 5G , gesponsert von der Telekom. Damit lässt es sich wunderbar ins neue Jahr starten. Wer das Xiaomi-Paket gewinnt, ist voll ausgestattet für alle Lebenslagen: Ein edler und robuster Metall-Koffer für die Reise, ein sportlicher E-Scooter für die Wege zwischendurch sowie eine elektrische Luftpumpe, mit der nichts mehr schiefgehen kann. Dazu ein Xiaomi Mi 10T Pro 5G inklusive passendem Fitnessarmband.

Zwischen dem 01. und 24. Dezember habt ihr die Möglichkeit, jeden Tag an unserem Adventskalender-Gewinnspiel teilzunehmen. Dazu müsst ihr einfach auf das aktuelle Türchen unseres Adventskalenders klicken, die dazugehörige Preisfrage beantworten sowie euren Namen und eure E-Mail-Adresse angeben. Das Gewinnspiel findet unter den Abonnenten unseres kostenlosen wöchentlichen Newsletters statt. Falls ihr den teltarif.de Newsletter bisher noch nicht abonniert habt, bestätigt bitte zudem dessen Erhalt. Dann habt ihr auch die Chance, unsere attraktiven Tagespreise zu gewinnen: Darunter finden sich unter anderem diverse Top-Smartphones von ASUS, Sony, OPPO, Motorola, ZTE und weiteren Herstellern. Auch auf Outdoor-Fans und Senioren warten hochwertige Smartphone Modelle. Aus dem Bereich Festnetz und Smart Home warten Preise wie Mesh Sets oder Smart Speaker von Herstellern wie AVM, D-Link und Sonos auf neue Besitzer. Gaming-Freunde kommen etwa mit Preisen von Bethesda oder EPOS auf ihre Kosten. Zudem verstecken sich hinter den Türchen noch DAB+ Radios, Kopfhörer und weitere Überraschungen. Wir von teltarif.de schenken jedem Gewinner zusätzlich noch eine Powerbank! Eine Übersicht aller Gewinne haben wir auf einer Extraseite für euch zusammengestellt.

Xiaomi Rundum-sorglos-Paket oder 2 Xiaomi Mi 10T Pro 5G als Hauptgewinn – Gewinnchancen erhöhen

Telekom sponsert Xiaomi Rundum-sorglos-Paket inklusive Mi 10T Pro 5G Zusätzlich verlosen wir unter allen Teilnehmern unseren Hauptgewinn, das Xiaomi-Paket von der Telekom rund um das 5G-Smartphone Xiaomi Mi 10T Pro. Enthalten sind neben dem Smartphone der E-Roller Mi Scooter 1S, der Koffer Xiaomi Metall Carry-on Luggage 20", das Fitnessband Mi Band 5 sowie eine handliche elektrische Luftpumpe (Mi Portable Electric Air Compressor). Doch damit noch nicht genug! Bei der Hauptgewinnauslosung wird noch ein zweiter Gewinner ermittelt, der zwei weitere Exemplare des 5G-Smartphones Xiaomi Mi 10T Pro gewinnt! Diese besonderen Preise werden uns freundlicherweise von unserem Hauptsponsor Telekom zur Verfügung gestellt und haben einen Gesamtwert von über 2.400 Euro. Mit einer einzigen Teilnahme an unserem Gewinnspiel qualifiziert ihr euch automatisch auch für die Auslosung des Hauptpreises. Ihr könnt eure Gewinnchancen allerdings auch erhöhen: Für jede richtig beantwortete Tagesfrage unseres Adventskalender-Gewinnspiels erhaltet ihr eine weitere Gewinnchance auf den Hauptgewinn. Wer also an möglichst vielen Tagen während der Adventszeit mitspielt, erhöht mit jeder richtigen Antwort seine Chance auf das Xiaomi-Paket rund um das 5G-Smartphone Xiaomi Mi 10T Pro und den Mi Scooter 1S oder das Xiaomi Mi 10T Pro 5G im Doppelpack, alles gesponsert von der Telekom. Für weitere Details zu unserem Hauptgewinn haben wir ebenfalls eine Extraseite erstellt. Hauptgewinnsponsor Telekom

Wie werde ich über meinen Gewinn informiert?

Jeder Gewinner erhält zeitnah eine Benachrichtigung per E-Mail. Die Verlosung der Tagespreise findet jeweils am folgenden Arbeitstag statt. Die zwei Gewinner der Hauptpreise werden dann am 28.12.2020 ermittelt.

Weitere Informationen zum Gewinnspiel kannst du den Teilnahmebedingungen entnehmen. Wir wünschen viel Glück!