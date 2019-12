Um an unserem Gewinnspiel teilzunehmen, aktiviere bitte Javascript in deinem Browser.

Und für Action-Fans, die gerne mit dem Rad unterwegs sind, gibt es einen weiteren Grund zur Freude: Die passende Fahrradhalterung für das neue motorola one action gibt es gleich dazu! So hast du dein Smartphone immer im Blick und schnell griffbereit für spontane Aufnahmen.

Mit dem Dreifach-Kamerasystem und der speziellen Ultra-Weitwinkel-Video-ActionCam fängst du die komplette Action ein. Nimm bei jedem Licht spannende Ultra-Weitwinkel-Videos auf und bekomme viermal mehr aufs Bild!* Und danach genießt du deine Videos auf dem atemberaubenden 6,3"-CinemaVision-Full-HD+-Display (21:9-Format) dank intelligentem Octa-Core-Prozessor in Top-Qualität. Du bist viel unterwegs? Kein Problem: Eine Akku-Ladung reicht locker für den ganzen Tag!** Und wo immer du hin willst – mit Android One ist dein Smartphone immer sicher und auf dem neuesten Stand. Beim motorola one action sind zwei Android-Upgrades und monatliche Sicherheitsupdates für drei Jahre garantiert.*** Und mit Google Assistant hast du einen Helfer für alle Lebenslagen.

Herzlichen Dank an congstar für die Bereitstellung der Preise. Insgesamt verlosen wir im Rahmen des Adventskalenders Preise im Gesamtwert von über 9.000 Euro . Bereits mit der erfolgreichen Beantwortung der heutigen Preisfrage hast du zusätzlich die Chance auf unseren Hauptgewinn - einen kostenlosen 24-Monatsvertrag congstar Allnet Flat Plus mit Samsung-Paket inklusive Galaxy Note 10 . Alle Details zu unserem Adventskalender-Gewinnspiel kannst du in den Teilnahmebedingungen nachlesen.

Wenn du das Xiaomi Redmi Note 8T gewinnen möchtest und dir eine Chance auf den Haupt­gewinn, die congstar Allnet Flat Plus mit Samsung-Paket inklusive Galaxy Note 10, sichern möchtest, beantworte zur Teilnahme einfach nachfolgende Frage, gib deine E-Mail-Adresse an und abonniere unseren kostenlosen Newsletter:

Mit seiner 48MP ultra-hochauflösenden Vierfach-Kamera und der atemberaubenden Farbe Starscape Blue vereint das Dual-SIM-Smartphone High-End-Spezifikationen und Premium-Design. Durch die Vierfach-Kamera auf der Rückseite ist das Redmi Note 8T ein wahres Foto-Kraftpaket. Dank Ultra-Weitwinkel, 120 Grad Sichtfeld, Makroobjektiv sowie Tiefensensor entstehen tolle Bilder aus jeder Entfernung und mit der Selfie-Kamera kannst du dich perfekt in Szene setzen. Auch Gruppenbilder stellen mit der Panorama-Selfie-Funktion kein Problem mehr dar. Ein intensives visuelles Erlebnis in FHD+ ermöglicht dir das 6,3" Dot Drop-Display. Ausgestattet mit Corning Gorilla Glass 5 auf der Vorder- und Rückseite hält das Note 8T auch unvorhergesehen Stürzen stand und eine spezielle Nanobeschichtung schützt das Gerät vor Spritzwasser.

Am Adventskalender-Gewinnspiel von teltarif.de teilnehmen

In diesem Jahr gibt es bei unserem großen Adventskalender für unsere Newsletter-Abonnenten wieder eine ganze Reihe toller Preise zu gewinnen. Denn wir öffnen vom 01. bis zum 24. Dezember jeden Tag ein neues Türchen. Dahinter verbergen sich täglich wechselnde Technik-Preise. An einigen Tagen können sich sogar gleich mehrere Teilnehmer über einen Gewinn freuen. Insgesamt verlosen wir Preise im Gesamtwert von über 9.000 Euro . Neben den hochwertigen, täglichen Gewinnen haben alle Teilnehmer unseres Gewinnspiels zusätzlich die Chance auf den grandiosen Hauptgewinn: einen 24-Monatsvertrag congstar Allnet Flat Plus mit Samsung-Paket inklusive einem Samsung Galaxy Note 10 , gesponsert von congstar. Damit lässt sich in bester D-Netz-Qualität unbegrenzt in alle deutschen Netze zwei Jahre lang kostenlos telefonieren, simsen und surfen, und das mit einem Datenvolumen von 10 GB monatlich.

Ihr habt die Möglichkeit, zwischen dem 01. und 24. Dezember jeden Tag an unserem Adventskalender-Gewinnspiel teilzunehmen. Dazu müsst ihr einfach auf das aktuelle Türchen unseres Adventskalenders klicken, die dazugehörige Preisfrage beantworten sowie euren Namen und eure E-Mail-Adresse angeben. Das Gewinnspiel findet unter den Abonnenten unseres kostenlosen wöchentlichen Newsletters statt. Falls ihr den teltarif.de Newsletter bisher noch nicht abonniert habt, bestätigt bitte zudem dessen Erhalt. Dann habt ihr auch eine Chance auf unsere attraktiven Tagesgewinne: Darunter finden sich unter anderem diverse Top-Smartphones von Google, Xiaomi, Sony, Motorola, HONOR und weiteren Herstellern. Auch für Outdoor-Fans und Senioren sind einige hochwertige Modelle dabei. Aus dem Bereich Festnetz und Smart Home warten Preise wie Router oder Smart Speaker von Herstellern wie AVM, Telekom, Lenovo und Snom auf neue Besitzer. Zudem verstecken sich hinter den Türchen noch Internetradios, Speicherlösungen zum Datensichern, Bluetooth-Lautsprecher und weitere Überraschungen für Sound-Liebhaber. Wer noch einen Fernseher gebrauchen könnte, sollte ebenfalls vorbeischauen. Wir von teltarif.de schenken jedem Gewinner zusätzlich noch eine Powerbank! Eine Übersicht aller Gewinne haben wir auf einer Extraseite für Euch zusammengestellt.

24-Monatsvertrag congstar Allnet Flat Plus mit Samsung-Paket inklusive einem Galaxy Note 10 als Hauptgewinn – Gewinnchancen erhöhen

congstar Allnet Flat Plus mit Samsung-Paket inklusive Galaxy Note 10 Zusätzlich verlosen wir unter allen Teilnehmern unseren Hauptgewinn, einen 24-Monatsvertrag congstar Allnet Flat Plus inklusive Samsung Galaxy Note 10 mit Galaxy Watch Active & Galaxy Ear Buds. Dieser Preis wird uns freundlicherweise von unserem Hauptsponsor congstar zur Verfügung gestellt und hat einen Gesamtwert von über 2.000 Euro. Mit einer einzigen Teilnahme an unserem Gewinnspiel qualifiziert ihr euch automatisch auch für die Auslosung des Hauptpreises. Ihr könnt eure Gewinnchancen allerdings auch erhöhen: Für jede richtig beantwortete Tagesfrage unseres Adventskalender-Gewinnspiels erhaltet ihr eine weitere Gewinnchance auf den Hauptgewinn. Wer also an möglichst vielen Tagen während der Adventszeit mitspielt, erhöht mit jeder richtigen Antwort seine Chance auf den Tarif congstar Allnet Flat Plus samt Samsung Galaxy Note 10, Galaxy Watch Active & Galaxy Ear Buds. Mit der besten Flatrate von congstar stehen euch monatlich 10 GB Highspeed-Datenvolumen zur Verfügung. Für Telefonate und SMS sind Flatrates inklusive, ebenso EU-Roaming. Für weitere Details zu unserem Hauptgewinn haben wir ebenfalls eine Extraseite erstellt.

Wie werde ich über meinen Gewinn informiert?

Jeder Gewinner erhält zeitnah eine Benachrichtigung per E-Mail. Die Verlosung der Tagespreise findet jeweils am folgenden Arbeitstag statt. Der Gewinner des Hauptpreises, des congstar Allnet Flat Plus inklusive einem Samsung Galaxy Note 10, einer Galaxy Watch Active & Galaxy Ear Buds, wird dann am 27.12.2019 ermittelt.

Weitere Informationen zum Gewinnspiel kannst du den Teilnahmebedingungen entnehmen. Wir wünschen viel Glück!