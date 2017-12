Um an unserem Gewinnspiel teilzunehmen, aktivieren Sie bitte Javascript in ihrem Browser.

24-Monatsvertrag o2 Free XL Insgesamt verlosen wir im Rahmen des Adventskalenders Preise im Gesamtwert von über 11.000 Euro . Bereits mit der erfolgreichen Beantwortung der heutigen Preisfrage haben Sie zusätzlich die Chance auf unseren Hauptgewinn - einen kostenlosen 24-Monatsvertrag o2 Free XL inklusive iPhone 7 Plus in Diamantschwarz mit 128 GB Speicher. Alle Details zu unserem Adventskalender-Gewinnspiel können Sie in den Teilnahmebedingungen nachlesen.

Wenn Sie das Huawei P9 Plus gewinnen und sich eine Chance auf den Gewinn unseres Haupt­preises, des o2 Free XL inklusive iPhone 7 Plus, sichern möchten, beantworten Sie zur Teilnahme an unserem Gewinnspiel einfach nachfolgende Frage und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an:

HUAWEI P9 PLUS Hinter dem 1. Türchen des teltarif.de-Advents­kalenders verbirgt sich ein Huawei P9 Plus. Der Fokus des P9 Plus von Huawei liegt auf der Kamera. Durch die Verbindung von herausragender Hard- und Software mit Leica-Dual-Objektiven gelingen erstklassige Aufnahmen, ohne dabei auf ein schlankes und gleichzeitig kompaktes Design zu verzichten. Mit der 8-Megapixel-Front-Kamera mit Autofokus gelingen Selfies sogar bei wenig Licht. Das 5,5" Full-HD-Display bietet sattere Farben und mehr Kontraste für ein noch brillanteres visuelles Erlebnis.

Das Adventskalender-Gewinnspiel von teltarif.de mit dem Tarif "o2 Free XL inklusive iPhone 7 Plus" als Hauptgewinn

Am Adventskalender-Gewinnspiel von teltarif.de teilnehmen

In diesem Jahr können Sie bei unserem bisher größten Gewinnspiel gleich eine ganze Reihe toller Preise gewinnen. Denn bei unserem Adventskalender-Gewinnspiel öffnen wir vom 1. bis zum 24. Dezember jeden Tag ein neues Türchen. Dahinter verbergen sich täglich wechselnde Technik-Preise. An einigen Tagen können sich sogar gleich mehrere Teilnehmer über einen Gewinn freuen. Insgesamt verlosen wir Preise im Gesamtwert von über 11.000 Euro . Neben den hochwertigen, täglichen Gewinnen haben alle Teilnehmer unseres Gewinnspiels zusätzlich die Chance auf unseren Hauptgewinn: einen 24-Monatsvertrag o2 Free XL inklusive einem iPhone 7 Plus in der Farbe Diamantschwarz, gesponsert von o2. Damit lässt sich zwei Jahre lang kostenlos in der gesamten EU telefonieren, simsen und surfen, und das mit einem riesigen Datenvolumen von 25 GB monatlich.

Sie können zwischen dem 1. und 24. Dezember jeden Tag an unserem Adventskalender-Gewinnspiel teilnehmen. Dazu müssen Sie lediglich auf das entsprechende Türchen unseres Adventskalenders klicken und die dazugehörige Preisfrage beantworten sowie Ihren Namen samt E-Mail-Adresse angeben. Dann haben Sie eine Chance auf unsere attraktiven Tagesgewinne: Darunter finden sich unter anderem diverse Top-Smartphones von Samsung, HTC, Huawei, LG, OnePlus und weiteren Herstellern. Auch Preise aus dem Bereich Festnetz und Heimvernetzung von Herstellern wie AVM oder easybell sind dabei. Zudem gibt es 15 hochwertige Digitalradios. Wer eine Smartwatch, ein Tablet oder hochwertige Kopfhörer sucht, sollte ebenfalls vorbeischauen. Eine Übersicht aller Gewinne haben wir auf einer Extraseite für Sie zusammengestellt.

24-Monatsvertrag o2 Free XL inklusive einem iPhone 7 Plus als Hauptgewinn – Gewinnchancen erhöhen

24-Monatsvertrag o2 Free XL Zusätzlich verlosen wir unter allen Teilnehmern unseren Hauptgewinn, einen 24-Monatsvertrag o2 Free XL mit einem iPhone 7 Plus in der 128-GB-Variante und in der Farbe Diamantschwarz. Dieser Preis wird uns von unserem Hauptsponsor o2 zur Verfügung gestellt und hat einen Gesamtwert von über 2.000 Euro. Für Sie heißt das, sobald Sie einmal an unserem Gewinnspiel teilgenommen haben, qualifizieren Sie sich automatisch für die Verlosung des Hauptpreises. Sie können Ihre Gewinnchancen allerdings auch erhöhen: Für jede richtig beantwortete Tagesfrage unseres Adventskalender-Gewinnspiels erhalten Sie eine weitere Gewinnchance auf den Hauptgewinn. Wer also möglichst viele Fragen während der Adventszeit beantwortet, erhöht mit jeder richtigen Antwort seine Chance auf das iPhone 7 Plus samt o2 Free XL. Ganze 25 GB Highspeed-Datenvolumen sind monatlich im o2 Free XL enthalten. Und ist das monatliche Datenvolumen doch einmal aufgebraucht, surft der Nutzer bei o2 Free mit bis zu 1 MBit/s unbegrenzt weiter. Für Telefonate und SMS sind Flatrates inklusive, ebenso EU-Roaming. Für weitere Details zu unserem Hauptgewinn haben wir ebenfalls eine Extraseite für Sie erstellt.

Wie werde ich über meinen Gewinn informiert?

Jeder Gewinner erhält zeitnah eine Benachrichtigung per E-Mail, sobald sein Name gezogen wurde. Die Verlosung der Tagespreise findet jeweils am folgenden Arbeitstag statt. Der Gewinner des Hauptpreises, des o2 Free XL inklusive einem iPhone 7 Plus, wird dann am 27.12. ermittelt.

Weitere Informationen zum Gewinnspiel können Sie den Teilnahmebedingungen entnehmen. Viel Glück!