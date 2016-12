teltarif-Adventskalender Tür 20: One For All Wandhalterung Ultra Slim

Tür 20: One For All Ultra Slim Wandhalterung gewinnen

Hinter der 20. Tür des teltarif.de-Advents­kalenders versteckt sich eine besondere Wand­halterung von One For All.

Freiheit bei der Ausrichtung des TV: Die Wand­halterung SV 6650 von One For All ermöglicht eine Drehung um 180 Grad und Neigung um 20 Grad bei einem Wand­abstand von 35 Milli­metern. Die Auf­hängung ist denkbar einfach. Sollte es dennoch zu Problemen kommen, stehen nützliche Montage­hilfen in der kosten­losen Werk­zeug-App bereit. Die Niveau­regulierung sorgt für eine nach­trägliche waage­rechte Aus­richtung. Ein Sicherheits­mechanismus für einfaches Ver- und Ent­riegeln sowie das praktische Kabel­management runden die Aus­stattung ab. Geeignet für TV-Geräte von 40 bis 84 Zoll und VESA 200x200, 300x300, 400x300, 400x400. Die Wand­halterung trägt bis zu 30 Kilo­gramm.

