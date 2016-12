teltarif-Adventskalender Tür 20: One For All Wandhalterung Ultra Slim

Tür 20: One For All Ultra Slim Wandhalterung gewinnen

One For All Wandhalterung Ultra Slim SV 6650: Flexible Wandhalterung bis 80 Zoll Hinter der 20. Tür des teltarif.de-Advents­kalenders versteckt sich eine besondere Wand­halterung von One For All.

Freiheit bei der Ausrichtung des TV: Die Wand­halterung SV 6650 von One For All ermöglicht eine Drehung um 180 Grad und Neigung um 20 Grad bei einem Wand­abstand von 35 Milli­metern. Die Auf­hängung ist denkbar einfach. Sollte es dennoch zu Problemen kommen, stehen nützliche Montage­hilfen in der kosten­losen Werk­zeug-App bereit. Die Niveau­regulierung sorgt für eine nach­trägliche waage­rechte Aus­richtung. Ein Sicherheits­mechanismus für einfaches Ver- und Ent­riegeln sowie das praktische Kabel­management runden die Aus­stattung ab. Geeignet für TV-Geräte von 40 bis 84 Zoll und VESA 200x200, 300x300, 400x300, 400x400. Die Wand­halterung trägt bis zu 30 Kilo­gramm.

Der Hauptgewinn: Apple iPhone 7 Plus

Hauptgewinn: Ein iPhone 7 Plus in diamantschwarz Insgesamt verlosen wir im Rahmen des Adventskalenders Preise im Gesamtwert von über 6000 Euro. Bereits mit der erfolgreichen Beantwortung der heutigen Preisfrage haben Sie zusätzlich die Chance auf unseren Hauptgewinn - ein Apple iPhone 7 Plus mit 256 GB in der diamantschwarzen Variante. Alle Details zu unserem Adventskalender-Gewinnspiel können Sie in den Teilnahmebedingungen nachlesen.

Wenn Sie die One for All Wandhalterung Ultra Slim SV 6650 gewinnen und sich eine Chance auf den Gewinn unseres Haupt­preises, des iPhone 7 Plus, sichern möchten, beantworten Sie zur Teilnahme an unserem Gewinnspiel einfach nachfolgende Frage und geben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse an:

Preisfrage:

Welches Smartphone besitzt einen Iris-Scanner?

Apple iPhone 7

Google Pixel XL

Microsoft Lumia 950

