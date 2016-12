Hinter der 5. Tür des teltarif.de-Adventskalenders verstecken sich fünf Anker SoundCore nano und fünf Anker PowerCore. Beide Geräte verlosen wir im Paket an fünf Gewinner. Der Anker SoundCore nano ist ein Bluetooth-Lautsprecher im kompakten Format. Die Batterie soll eine bis zu vier Stunden kontinuierliche Wiedergabe ermöglichen. Der Anker SoundCore nano passt in jede Tasche oder Handtasche und kann auch mit einen Clip an einem Rucksack befestigt werden.

Hinter der 7. Tür des teltarif.de-Advents­kalenders verbirgt sich eine Samsung Gear Fit 2 in blau. Die Gear Fit 2 ist ein Fitness­armband, mit dem das Smart­phone während des Trainings zu Hause bleiben kann. Dank inte­griertem GPS-Modul zeichnet das Armband die gelaufene Route, Distanz und Geschwin­digkeit in Echt­zeit auf. In der auto­matischen Tracking-Funktion werden Sport­arten wie Wandern, Joggen und Rad­fahren auto­matisch erkannt.

Die devolo-Hausautomation bietet dem Besitzer die Möglichkeit, den häuslichen Alltag auf unkomplizierte Weise zu erleichtern. Heizung, Beleuchtung und elektrische Geräte lassen sich einfach und intuitiv steuern, genauso wie die häusliche Sicherheit und der Energieverbrauch. Per Knopfdruck, Zeitschaltung oder App hat der Nutzer stets die Kontrolle über alle Vorgänge in den eigenen vier Wänden im Blick.

Hinter der 4. Tür des teltarif.de-Adventskalenders erwartet Sie ein devolo Home Control Starter-Paket. Mit devolo Home Control erhält der Nutzer die volle Kontrolle über das eigene Zuhause. So lassen sich die Wohnräume komfortabler und energieeffizienter mit dem ersten Smart Home zum Selbermachen gestalten. Die devolo-Hausautomation soll "intelligentes" Wohnen so leicht wie noch nie machen: einfach auspacken, einstecken und den Komfort im neuen smarten Zuhause genießen.

Mit der Tile App können Nutzer ihre Tiles klingeln lassen und ihre verlegten Gegen­stände finden. Tile Mate kann wiederum das Mobil­telefon oder Tablet anklingeln, sogar wenn diese stumm­geschaltet sind. Wenn sich Tile Mate nicht in der Nähe befindet, wird in der Karte der letzte bekannte Stand­ort angezeigt. Ist dieser nicht dort, wo die App ihn zuletzt angezeigt hat, kann er mithilfe der globalen Community lokalisiert werden: Alle anderen Tile Apps werden dann anonym und sicher benach­richtigt, um Ihnen bei der Suche zu helfen.

Die mydlink Home Siren (DCH-S220) ist ein intelli­gentes Audio­alarm-Gerät mit 6 verschie­denen Tönen. Sie lässt sich im Hand­umdrehen ein­richten und mit dem WLAN zu Hause verbinden, um sofortige akustische Warnungen auszu­geben. In Kombi­nation mit anderen mydlink Home Sensoren, wie Bewegungs­sensoren, dem Tür- & Fenster-Sensor oder Kameras, wird durch Bewe­gungen, Geräusche oder das Öffnen einer Tür eine laute akus­tische Warnung ausgelöst. Ob zu Hause oder unter­wegs: Sobald die Sirene ausgelöst wird, erhält der Nutzer sofort eine Push-Benach­richtigung. Der Zugriff und die Steuerung erfolgen per App.

Hinter der 8. Tür des teltarif.de-Advents­kalenders befinden sich die Smart-Home-Geräte D-Link mydlink Home Water Sensor und mydlink Home Siren. Beide D-Link-Produkte verlosen wir an einen Gewinner. Der D-Link mydlink Home Water Sensor (DCH-S160) ist ein Wasser­sensor, der den Nutzer über eine integrierte Sirene und per App-Nachricht vor auslau­fenden Flüssig­keiten warnt. Der Sensor ist einfach anzu­bringen, verbindet sich mit dem Heim-WLAN und hilft, Wasser­lecks zu erkennen, bevor größere Schäden entstehen. Die kosten­lose mydlink-Home-App informiert den Nutzer unter­wegs in Echt­zeit durch Push-Benach­richti­gungen auf dem Smart­phone oder Tablet.

Wir bedanken uns bei Netgear für die Bereit­stellung des Preises. Wenn Sie den Triband-Router Netgear Nighthawk X8 mit WLAN-ac gewinnen

Die Solar-Powerbank revolt ist mit monokristallinen Solarzellen ausgestattet, die saubere Solarenergie produzieren: Das schützt die Umwelt und spart bares Geld. Der Nutzer kann die praktische Solar-Powerbank mit 10 000 oder 20 000 mAh Kapazität per Sonnenkraft aufladen. Dabei fungiert das Gerät als Stromreserve für das Smartphone, Tablet, Navi, MP3-Player, Spielkonsolen-Controller und andere USB-Geräte. Egal ob auf Reisen, am Strand oder beim Campen: Die handlichen Stromspeicher kann der Nutzer überall mit hinnehmen. Zusätzlich ist eine Taschenlampe im Gerät integriert. Die revolt Powerbank lässt sich per Micro-USB-Anschluss am PC oder per USB-Netzteil aufladen.

In diesem Jahr können Sie bei uns gleich eine ganze Reihe toller Preise gewinnen. Denn bei unserem Adventskalender-Gewinnspiel öffnen wir vom 1. bis zum 24. Dezember jeden Tag ein neues Türchen. Dahinter verbergen sich täglich wechselnde Preise. An einigen Tagen können sich sogar gleich mehrere Teilnehmer über einen Gewinn freuen. Insgesamt verlosen wir Preise im Gesamtwert von über 6000 Euro . Neben den täglichen Gewinnen haben alle Teilnehmer unseres Gewinnspiels zusätzlich die Chance auf unseren Hauptgewinn: das iPhone 7 Plus mit 256 Gigabyte in der begehrten Farbe Diamantschwarz!

Sie können zwischen dem 1. und 24. Dezember jeden Tag an unserem Adventskalender-Gewinnspiel teilnehmen. Dazu müssen Sie lediglich auf das entsprechende Türchen unseres Adventskalenders klicken und die dazugehörige Preisfrage beantworten sowie Ihren Namen samt E-Mail-Adresse angeben. Dann haben Sie eine Chance auf unsere Tagesgewinne: Darunter finden sich unter anderem diverse Smartphones oder Preise aus dem Bereich Heimvernetzung. Eine Übersicht aller Gewinne haben wir auf einer Extraseite für Sie zusammengestellt.

iPhone 7 Plus als Hauptgewinn – Gewinnchancen erhöhen

Zusätzlich verlosen wir unter allen Teilnehmern unseren Hauptgewinn, das iPhone 7 Plus mit 256 Gigabyte in Diamantschwarz. Für Sie heißt das, sobald Sie einmal an unserem Gewinnspiel teilgenommen haben, qualifizieren Sie sich automatisch für die Verlosung des iPhone 7 Plus. Sie können Ihre Gewinnchancen allerdings auch erhöhen: Für eine richtig beantwortete Tagesfrage unseres Adventskalender-Gewinnspiels erhalten Sie eine weitere Gewinnchance auf den Hauptgewinn. Wer also möglichst viele Fragen während der Adventszeit beantwortet, erhöht mit jeder richtigen Antwort seine Chance auf das Apple Flagschiff. Für weitere Details zu unserem Hauptgewinn haben wir ebenfalls eine Extraseite für Sie erstellt.

Wie werde ich über meinen Gewinn informiert?

Jeder Gewinner erhält zeitnah eine Benachrichtigung, sobald sein Name gezogen wurde. Die Verlosung der Tagespreise findet jeweils am Folge-Werktag statt. Der Gewinner des Hauptpreises, des iPhone 7 Plus, wird dann am 27.12. ermittelt.

Weitere Informationen zum Gewinnspiel können Sie den Teilnahmebedingungen entnehmen. Viel Glück!