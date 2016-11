AVM FRITZ!Box 7580 mit FRITZ!Fon C5 Hinter dem 1. Türchen des teltarif.de-Adventskalenders verbergen sich eine FRITZ!Box 7580 und ein FRITZ!Fon C5 von AVM - beide Geräte werden im Bundle an einen Gewinner verlost. Die FRITZ!Box 7580 von AVM sorgt mit einem "intelligenten" WLAN für noch mehr Reichweite und deutlich höhere Geschwin­dig­keiten von bis zu 1,7 GBit/s allein auf dem 5-GHz-Frequenz­band. Zu den Features gehören eine moderne Hardware-Architektur, Gigabit-LAN-Schnitt­stellen sowie USB-Anschlüsse für das eigene High-Speed-Netzwerk. Die vollwertige Telefonanlage für den IP-basierten Anschluss sowie Anruf­beantworter und Faxfunktion runden das Router-Paket ab.

Dazu gibt es mit dem FRITZ!Fon C5 ein modernes DECT-Telefon für Telefonie, Musik- und Smart-Home-Steuerung, das optimal zusammen mit der FRITZ!Box kommunizieren kann. Es bietet alle für FRITZ!Fon typischen Features. Das Farbdisplay des neuen FRITZ!Fon kann in Verbindung mit einer FRITZ!Box Bilder einer Türsprechanlage oder IP-Kamera darstellen.

Wenn Sie die AVM FRITZ!Box 7580 mit dem FRITZ!Fon C5 gewinnen und sich eine Chance auf den Gewinn unseres Haupt­preises, des iPhone 7 Plus, sichern möchten, beantworten Sie zur Teilnahme an unserem Gewinnspiel einfach nachfolgende Frage und geben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse an:

Preisfrage:

Welches betagte Smartphone ist in unserem großen Kamera-Vergleich der Sieger?

Apple iPhone 7 Plus

Nokia Lumia 1020

Samsung Galaxy S7 Edge

Hauptgewinn: Ein iPhone 7 Plus in diamantschwarz Insgesamt verlosen wir im Rahmen des Adventskalenders Preise im Gesamtwert von über 6000 Euro. Bereits mit der erfolgreichen Beantwortung der heutigen Preisfrage haben Sie zusätzlich die Chance auf unseren Hauptgewinn - ein Apple iPhone 7 Plus mit 256 GB in der diamantschwarzen Variante. Alle Details zu unserem Adventskalender-Gewinnspiel können Sie in den Teilnahmebedingungen nachlesen.