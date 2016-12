teltarif.de-Adventskalender-Gewinnspiel: Heute geht es los!

Nutzer können ab sofort bei unserer großen Adventskalender-Verlosung teilnehmen. Als Hauptgewinn wartet ein neues iPhone 7 Plus mit 256 GB.

Startschuss für das Adventskalendergewinnspiel Heute ist es soweit: Endlich startet unser bereits seit vergangener Woche im Newsletter, auf Facebook und auf unseren Seiten angekündigtes Adventskalender-Gewinnspiel. Jeden Tag warten attraktive Gewinne in einem Gesamtwert von über 6000 Euro auf alle Teilnehmer. Darunter sind natürlich diverse Smartphones und Preise aus den Bereichen SmartHome und Wearables. Ein ganz besonderes Highlight der etwas anderen Art - welches insbesondere für die Filmfans unter den Teilnehmern interessant sein könnte - ist auch unter den Tagesgewinnen. Dabei handelt es sich um einen X-Men-Helm aus dem gleichnamigen Film. Als Hauptgewinn wartet auch noch ein absolutes Highlight auf einen glücklichen Gewinner: Ein Apple iPhone 7 Plus mit 256 GB in diamantschwarz wird als Hauptgewinn unter allen Teilnehmern, die mindestens eine Gewinnspielfrage richtig beantwortet haben, verlost.

So können Sie teilnehmen

Die Teilnahme ist denkbar einfach: Nach dem Öffnen eines Türchens wird der Tagespreis sowie eine Preisfrage ersichtlich. Nach deren richtiger Beantwortung - wir geben auch kleine Tipps - hat der Teilnehmer die Chance auf den Tagesgewinn. Und das Beste: Mit jeder richtigen Antwort landet ein Los im Topf für den großen Hauptgewinn, der am Ende des Adventskalenders unter allen richtigen Antworten verlost wird. Ihre Chance auf den Hauptgewinn können Sie erhöhen, indem Sie an mehreren Tagen die Gewinnfrage korrekt beantworten. Auf welchen verschiedenen Wegen Sie Ihre Chance auf den Hauptgewinn erhöhen können und alle weiteren Details entnehmen Sie auch noch einmal den Teilnahmebedingungen und der Gewinnspiel-Bestätigungsmail.

Sobald Sie am Adventskalender-Gewinnspiel teilgenommen haben, erhalten Sie täglich eine Erinnerungs-Mail, die Ihnen den Adventskalender ins Gedächtnis zurückholt und der Sie entnehmen können, was genau sich hinter dem jeweiligen Türchen befindet.

Diese Technik-Preise können Sie gewinnen

Wenn wir jetzt Ihre Neugier geweckt haben, können Sie sich schon einmal einen genaueren Überblick über alle Preise verschaffen, die im Rahmen des Adventskalender-Gewinnspiels verlost werden. Welcher Preis sich hinter welchem Türchen verbirgt wird noch nicht verraten.

An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal recht herzlich für die tatkräftige Unterstützung unserer Sponsoren bedanken, ohne die dieses Adventskalender-Gewinnspiel nicht möglich gewesen wäre. Nun wünschen wir allen Teilnehmern viel Glück und eine schöne Vorweihnachtszeit.

Mit einem Klick geht es zum Adventskalender.