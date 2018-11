teltarif.de-Adventskalender: Jetzt registrieren und gewinnen

Auch in diesem Jahr verlost teltarif.de im Adventskalender wieder zahlreiche Preise diverser Sponsoren im Gesamtwert von über 9000 Euro. Highlight ist das iPhone XS inklusive Tarif o2 Free M für zwei Jahre.

Voranmeldung für den teltarif.de-Adventskalender Wie in den vergangenen Jahren veranstaltet teltarif.de auch in diesem Jahr wieder ein großes Adventskalender-Gewinnspiel, bei dem unsere Leser zahlreiche Preise gewinnen können. Das Highlight in diesem Jahr ist unser Hauptgewinn: Ein nagelneues iPhone XS inklusive Tarif o2 Free M mit 10 GB Datenvolumen für zwei Jahre.

Dankenswerterweise haben sich wieder zahlreiche Sponsoren dazu bereiterklärt, interessante Produkte für unseren Adventskalender zur Verfügung zu stellen. Alle Preise haben einen Gesamtwert von rund 9000 Euro.

Eine Auswahl der wichtigsten Preise

Was wir an welchem Tag verlosen, verraten wir Ihnen an dieser Stelle natürlich noch nicht - hierfür müssen Sie jeden Tag ein Türchen unseres Adventskalenders öffnen. Auf unserer Übersicht aller Gewinne können Sie sich schon einmal auf alle von den Sponsoren gestifteten Preise freuen.

Namhafte Hersteller und Provider haben es sich nicht nehmen lassen, hochwertige Produkte in die Verlosung zu geben. Ein Galaxy Tab S4 mit LTE von Samsung ist ebenso darunter wie ein HTC Desire 12+, ein Samsung Galaxy S8, ein Sony Xperia XZ1 Compact 32 GB oder ein Honor 9 Lite. Gigaset spendiert ein GS185 mit passendem Bookcase, Huawei eine Smartwatch. 1&1 lässt es sich nicht nehmen, ein OnePlus 6T zur Verfügung zu stellen.

AVM, D-Link und andere Hersteller stellen Router, Mesh-Sets für die Heimvernetzung und andere Smart-Home-Geräte zur Verfügung, auch externe Speichermedien werden im Adventskalender verlost. Wie in der teltarif.de-Berichterstattung werden auch im Adventskalender multimediale Produkte wie Digitalradios sowie Bluetooth-Kopfhörer und -Lautsprecher nicht zu kurz kommen. Außerdem hat Drillisch einen 2-Jahresvertrag von smartmobil mit LTE bereitgestellt.

Für die Teilnahme an der Tagesverlosung muss nur jeweils eine einfache Frage beantwortet und die E-Mail-Adresse hinterlegt werden. Die Tagesgewinner werden immer am folgenden Arbeitstag gezogen.

So melden Sie sich für den Erinnerungs-Service an

Um kein Adventskalender-Türchen zu verpassen, gehen Sie am besten bald auf unsere Voranmeldungs-Seite für den Adventskalender. Dort können Sie Ihre E-Mail-Adresse für den Erinnerungs-Service eintragen. Mit der Registrierung für die Erinnerungs-Mail unseres Adventskalenders erfolgt gleichzeitig eine Anmeldung für unseren wöchentlichen kostenfreien Newsletter - wenn Sie nicht ohnehin schon Abonnent sind.

Auf einer speziellen Seite lesen Sie unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen. Im Übrigen gelten die allgemeinen Datenschutzrichtlinien von teltarif.de.

