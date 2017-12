Adventskalender-Gewinnspiel: Alle Türchen sind geöffnet

Adventskalender: Alle Gewinner sind benachrichtigt Der diesjährige Adventskalender, das bisher größte Gewinnspiel von teltarif.de, ist beendet und die Gewinne sind alle verlost. Vom 1. bis zum 24. Dezember konnten die Teilnehmer jeden Tag ein Türchen öffnen. Dank großzügiger Sponsoren kamen hochwertige Preise im Gesamtwert von über 11 000 Euro zusammen, darunter zahlreiche Smartphones.

Neben den täglichen Gewinnen hatten alle Teilnehmer zusätzlich die Chance auf den Hauptgewinn: Einen 24-Monatsvertrag o2 Free XL inklusive iPhone 7 Plus in der 128-GB-Variante und in der Farbe Diamantschwarz. Dieser Preis wurde vom Hauptsponsor o2 zur Verfügung gestellt.

Über 27 000 Teilnehmer haben mitgemacht

Über 27 000 Teilnehmer haben ihr Glück beim teltarif.de-Adventskalender versucht. Dafür wollen wir an dieser Stelle "Danke" sagen. Wir freuen uns sehr über die rege Teilnahme und über die freundlichen Rückmeldungen.

So schrieb uns der Gewinner Enrico W. "...bin erstmal baff und damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet, dass ich irgendwas gewinnen könnte bei diesem teltarif-Adventskalender, weiß gar nicht was ich sagen soll, recht herzlichen Dank!"

Alexander S. schrieb: "...vielen Dank für den Gewinn, über den ich mich riesig gefreut habe! Das Paket ist gut hier angekommen und der Inhalt ebenso. Nicht nur über den Gewinn selbst haben wir uns gefreut, sondern auch über die kleinen Beigaben wie Teddybär, Kuli etc.. Der Teddybär bekommt einen Ehrenplatz!"

Auch der Gewinner des Hauptpreises meldete sich schnell zurück und freut sich sehr: "Dies ist ja eine wundervolle Überraschung zum Jahresende! Ich freue mich riesig über den Gewinn. Die ganze Familie freut sich mit. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Team alles Gute, gute Gesundheit, viel Glück und viel Erfolg im neuen Jahr. Ich bedanke mich nochmals für diesen schönen Hauptpreis und kann mein Glück kaum fassen."

Auch für 2018 plant teltarif.de wieder diverse Verlosungsaktionen, die wir auf unserer Webseite, in unserem wöchentlichen Newsletter, auf Facebook und per WhatsApp ankündigen.