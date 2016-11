teltarif.de: Großes Adventskalender-Gewinnspiel startet morgen

Ab dem 1. Dezember können Leser täglich an unserer Adventskalender-Verlosung teilnehmen und attraktive Technik-Preise gewinnen. So geht's.

Nutzer können zahlreiche Technik-Preise gewinnen Im Monat Dezember lohnt es sich besonders auf unserer Seite vorbeizuschauen: teltarif.de veranstaltet ab dem 1. Dezember eine große Adventskalender-Verlosung mit Preisen im Gesamtwert von über 6000 Euro.

Täglich erwartet Nutzer ein neues Türchen, welches es zu öffnen gilt. Für die nötige Spannung sorgen wechselnde Technik-Preise: Unter anderem verlosen wir WLAN-Router, ein Dual-SIM-Smartphone mit LTE und aktuelle Wearables. Ob auch für Sie etwas Interessantes dabei ist, können Sie auf unserer Übersichtsseite in Erfahrung bringen. Als besonderes Schmankerl verlosen wir neben den Tagespreisen auch ein neues iPhone 7 Plus in der diamantschwarzen Variante (256 GB) als Hauptgewinn. Um sich für die Hauptverlosung zu qualifizieren, reicht bereits die erfolgreiche Teilnahme an einer Tagesverlosung aus.

Wer garantiert kein tägliches Adventstürchen verpassen möchte, kann sich kostenfrei für den unseren Erinnerungs-Mail-Service anmelden. Ab morgen geht es also los und teltarif.de wünschte allen Teilnehmern bereits jetzt viel Glück!