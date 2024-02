ADAC Drive: Neue Features für Spritpreis- und Navi-App

Update für ADAC Drive App

Quelle: ADAC Im Sommer 2023 hatte der ADAC seine frühere Sprit­preis-App neu aufge­stellt. Mit ADAC sollen die Nutzer nicht nur güns­tige Tank­stellen in der Umge­bung ihres Aufent­halts ermit­teln, sondern auch navi­gieren können. Zudem bietet die für Android und iOS verfüg­bare Anwen­dung seitdem Unter­stüt­zung für Android Auto und Apple CarPlay.

Jetzt hat der Auto­mobil­club ein größeres Update für seine Smart­phone-App veröf­fent­licht. Die neue Version steht im Google Play Store und im AppStore von Apple zum kosten­losen Down­load bereit. Unter anderem hat der ADAC für Opti­mie­rungen bei Android Auto und Apple CarPlay gesorgt. Darüber hinaus soll die Navi­gations-Funk­tion Nutzern helfen, Sprit zu sparen.

Die Navi-Funk­tion von ADAC Drive bietet als Option jetzt die Berech­nung einer Eco-Route als Alter­native zur jeweils schnellsten und kürzesten Strecke an. Eine vergleich­bare Funk­tion hatte Google bei seinem Maps-Programm bereits vor mehr als einein­halb Jahren. Dabei wird die Eco-Route als Alter­native ange­zeigt - inklu­sive der zu erwar­tenden Sprit-Ersparnis. So wird es auch in der App des ADAC gehand­habt.

Details zu Camping- und Stell­plätzen in ganz Europa

Update für ADAC Drive App

Quelle: ADAC Neue­rungen bringt die Anwen­dung auch für Camper mit sich. So wurden nach Angaben des Heraus­gebers Infor­mationen zu mehr als 25.000 Camping- und Stell­plätzen in ganz Europa einge­pflegt. Dabei haben Nutzer auch die Möglich­keit, Filter zu verwenden, um einen Platz in der Nähe oder entlang der geplanten Route zu finden, der sich für die eigenen Bedürf­nisse am besten eignet.

Über Android Auto und Apple CarPlay haben Auto­fahrer jetzt auch die Möglich­keit, nach Tank­stellen und E-Auto-Lade­sta­tionen in der Umge­bung zu suchen. Auch die Preise werden auf dem Display des Fahr­zeugs ange­zeigt. Zum Start von ADAC Drive im vergan­genen Jahr räumten die Entwickler ein, dass über Android Auto und Apple CarPlay noch nicht alle rele­vanten Funk­tionen zur Verfü­gung stehen. Der Leis­tungs­umfang soll aber nach und nach ausge­baut werden.

Nutzer kriti­sieren, dass auch nach dem jetzt verfüg­baren Update der Land­scape-Modus von Android-basierten Navi-Receiver-Kombis nicht unter­stützt wird, wenn die App nativ auf dem "Naviceiver" instal­liert wird. Als Alter­native bleibt die Nutzung von Android Auto.

In einer weiteren Meldung haben wir über einen neuen Adapter für Wire­less Apple CarPlay berichtet.