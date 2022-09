ADAC Spritpreise App: Ladesäulen für E-Autos finden

ADAC-App mit Ladesäulen-Finder

Screenshot: teltarif.de Mit der ADAC Sprit­preise App können Auto­fahrer in Echt­zeit die Kondi­tionen an Tank­stellen in der Nähe ihres aktu­ellen Aufent­halts­orts abrufen. Auch Details zu Tank­stellen entlang einer geplanten Strecke können abge­fragt werden. Stand dieser Service bislang nur für Fahr­zeuge mit klas­sischem Verbrenner-Motor zur Verfü­gung, so wurde der Funk­tions­umfang jetzt erwei­tert.

Wie der in München ansäs­sige Auto­mobil­club mitteilte, lassen sich ab sofort auch Details zu Lade­sta­tionen für E-Autos abrufen. Inter­essenten können so die jeweils nächst­lie­genden Lade­punkte finden und sich dorthin navi­gieren lassen. Um Aufla­dungen für längere Fahrten im Vorfeld zu planen, können Lade­sta­tionen auch als Favo­riten markiert und in die Routen­pla­nung inte­griert werden.

Derzeit sind in der Daten­bank, auf die die App zugreift, rund 82.000 Säulen mit 220.000 Lade­punkten in ganz Europa enthalten. Nutzer können die Aufla­demög­lich­keiten nach kW-Leis­tung, Stecker­typen, Bezahl­arten und Betrei­bern filtern. Neben der genauen Posi­tion der Lade­säulen bietet die App darüber hinaus die Anzahl der jeweils zur Verfü­gung stehenden Lade­punkte. Für E-Autos fehlen aber derzeit noch Details zu Preisen, die für Aufla­dungen anfallen.

Neues Feature auch für Benzin und Diesel

Screenshot: teltarif.de Eine Neue­rung für Fahrer von Benzin- und Diesel-Fahr­zeugen ist die Möglich­keit, die fünf güns­tigsten Tank­stellen entlang einer einge­gebenen Route anzeigen zu lassen. Diese Tank­stellen lassen sich auf Wunsch als zusätz­liche Wegpunkte auswählen sowie nach Nähe zum Start­punkt oder Ziel der Reise filtern.

Eine weitere Neue­rung in der App ist die Inte­gra­tion zusätz­licher Verkehrs­mel­dungen entlang der Route. Die Program­mierer haben darüber hinaus das Menü der ADAC Sprit­preise App neu gestaltet. Dazu kommt eine Filter­mög­lich­keit nach Tank­stel­len­betrei­bern. Zusätz­lich lässt sich der Sprit nun direkt an der Zapf­säule mit dem Smart­phone vom Auto aus bezahlen, wobei es bislang keine Infor­mationen dazu gibt, an welchen Tank­stellen dieser Service zur Verfü­gung steht.

Der ADAC Sprit­preise App fehlt die Unter­stüt­zung für Android Auto und Apple CarPlay. Bleibt zu hoffen, dass diese Funk­tionen mit einem weiteren Update nach­gereicht werden. Bereits Ende vergan­genen Jahres hatte der ADAC seine früheren Sprit­preise- und Karten-Apps zusam­men­gelegt.