Test: LED-Schreibtischlampe von Action mit Qi-Funktion

Action LED Lamp mit Qi-Funktion

Schreib­tisch­lampen mit inte­grierter Qi-Lade­sta­tionen sind mitt­ler­weile zu Preisen ab 20 Euro erhält­lich – aber taugen diese auch etwas? Wir haben uns das Modell des Discoun­ters "Action" im Rahmen eines Alltags­tests genauer ange­sehen.

Die schlicht "LED Lamp" getaufte Leuchte besitzt neben der Möglich­keit, kompa­tible Smart­phones und Weara­bles kabellos aufzu­laden, auch diverse Komfort­funk­tionen. So lassen sich die Farb­tem­pe­ratur und die Hellig­keit regeln und der Kopf ist (je nach Ausfüh­rung) neig- und schwenkbar. Reichen die gebo­tenen 250 LM aber für die Büro­ar­beit aus?

Wenn die Lampe das Handy lädt

Bild: André Reinhardt Hybriden aus Schreib­tisch­lampe und Qi-Lade­sta­tion gehören nicht mehr zu den exoti­schen Büro-Uten­si­lien, sie werden von zahl­rei­chen mehr oder weniger namhaften Herstel­lern konstru­iert und haben an vielen Arbeits­plätzen ein Zuhause gefunden. Die Kombi­na­tion ist recht clever, denn die Suche nach dem Smart­phone-Lade­kabel entfällt und das Mobil­gerät lässt sich während der Beschäf­ti­gung simpel mit Strom versorgen.

Da das Handy auf diese Weise einen Stamm­platz erhält, ist es auch immer schnell auffindbar. Ferner können Sie den Akku weiterer Qi-fähiger Produkte, etwa entspre­chende Smart­wat­ches oder kabel­lose Kopf­hörer, befüllen. Die Leuchte lädt Smartphones und Wearables auf

Bild: André Reinhardt Die LED Schreib­tisch­lampe von Action kostet 19,95 Euro und zählt damit zu den güns­tigsten Arti­keln dieser Art. Sie ist in zwei Designs erhält­lich, einmal mit rundem Kopf und verform­barem Hals und einmal mit läng­li­chem Kopf und schwenk­barem Hals.

In diesem Bericht beziehen wir uns auf die kantige Ausfüh­rung, welche gut in modern einge­rich­tete Büro­räume passt. Aufgrund der futu­ris­ti­schen Optik mit massivem, starren Hals aus Metall lässt sich die Leuchte nur neigen und nicht drehen. Beide Ausfüh­rungen können in den Farben Weiß und Schwarz erworben werden.

Was bietet die Action LED Lamp?

Die Ladefläche der Action LED Lamp

Bild: André Reinhardt Dank der groß­zü­gigen Auflage mit einer Fläche von 9,7 cm x 9,1 cm lassen sich auch üppige Phablets problemlos auf dem induk­tiven Teil der Lampe ablegen. Vorne finden sich vier berüh­rungs­emp­find­liche Bedien­ele­mente wieder: Zwei Tasten für die Hellig­keit, eine für die Farb­tem­pe­ratur und eine zum Ein-/Ausschalten. Die Hellig­keit ist in acht Abstu­fungen regelbar, für die Farb­tem­pe­ratur müssen drei Abstu­fungen zwischen 3000K und 6000K (Kalt­weiß, wärmeres Weiß, Warm­weiß) genügen. Die Bedien­ele­mente reagieren zuver­lässig, etwas größere Felder hätten jedoch für mehr Treff­si­cher­heit gesorgt.

Als beson­ders nütz­lich empfanden wir die kleine Indi­kator-LED ober­halb der Schalt­flä­chen. Diese leuchtet perma­nent blau, wenn kein Qi-kompa­ti­bles Gerät auf der Lampe liegt, blinkt blau, wenn ein Gerät geladen wird und erstrahlt dauer­haft rot, wenn das Handy oder Wearable voll­ständig geladen ist.

Aber wie lange dauert es, bis die Leuchte einen Smart­phone-Akku von 0 auf 100 Prozent gebracht hat? Drahtlos werden 1 A bei 5 V und 1,1 A bei 9 V ausge­geben. Das sind keine Rekord­werte, weshalb ein Samsung Galaxy S10 mit 3400 mAh umfas­sender Batterie etwa 3,5 Stunden auf der Lade­fläche verweilen musste.

Die Action LED Lamp im Alltag

Die LEDs der Action LED Lamp

Bild: André Reinhardt Eine Leis­tung von 250 LM/5 W klingt ernüch­ternd, ist die Leuchte also zu dunkel? Kleine und mittel­große Schreib­ti­sche sollten problemlos beleuchtbar sein. In unserem Fall verrich­tete die Leuchte auf einem Möbel­stück mit 1,35 Meter Länge und 0,60 Meter Tiefe ihren Dienst. Nachts reichte das Gebo­tene völlig aus.

Bei ausufernden Schreib­ti­schen könnte es aber zu Problemen kommen. Mit dem stufenlos neig­baren Lampen­kopf lässt sich die auszu­leuch­tende Fläche fein­jus­tieren. Das abnehm­bare Kabel der Action LED Lamp ermög­licht einen unkom­pli­zierten Austausch bei einem Defekt. Die Rutsch­fes­tig­keit der Lampe könnte jedoch höher sein und eine Timer-Funk­tion fehlt. Oben Warmweiß, unten Kaltweiß

Bild: André Reinhardt Die Verar­bei­tungs­qua­lität des Discounter-Arti­kels geht in Ordnung. Vor allem der metal­lene Lampen­hals macht einen robusten Eindruck. Beim Rest der Leuchte kommt Kunst­stoff zum Einsatz, welcher zwar nicht absolut hoch­wertig, aber eben­falls vertrau­en­er­we­ckend wirkt. Neben dem Galaxy S10 lud die Schreib­tisch­lampe auch die draht­losen Kopf­hörer Galaxy Buds über das Lade­etui problemlos auf. Auch mit Apple-Geräten soll das Qi-Feature funk­tio­nieren.

Fazit zur Action LED Lamp

Die Schreibtischlampe in ihrem Metier

Bild: André Reinhardt Lohnt sich die Anschaf­fung des Action-Arti­kels? Das kommt ganz auf Ihre Anfor­de­rungen an. Soll es eine möglichst güns­tige Lampe mit mittel­präch­tiger Licht­aus­beute sein, machen Sie nichts falsch. Ledig­lich Klei­nig­keiten, wie die etwas subop­ti­male Rutsch­fes­tig­keit und die kleinen Bedien­ele­mente, könnten sich als störend erweisen. Die Qi-Aufla­de­ge­schwin­dig­keit ist zwar recht langsam, aller­dings sieht es bei ähnlich kostenden Alter­na­tiven meist nicht besser aus. Für die Ersparnis müssen Sie also Geduld mitbringen.

Wie sieht es bei den Konkur­renz­pro­dukten aus? Wenn Sie 22,95 Euro inves­tieren, erhalten Sie bei Real die Monzana LED Schreib­tisch­lampe. Diese hat eine Hellig­keit von 430 LM/8 W. Aller­dings lässt sich die Farb­tem­pe­ratur nicht regeln und es gibt nur drei Hellig­keits­stufen.

Für 25 Euro bietet Saturn die Terratec ChargeAIR Light an. Hier werden 800 Lux und ein zusätz­li­cher USB-Port (Typ C 3.1) geboten. Da die Leis­tung mit 5 W ange­geben wird, dürfte die tatsäch­liche Licht­aus­beute auf einem Niveau mit dem Action-Pendant sein. Hellig­keit und Farb­tem­pe­ratur (vier Abstu­fungen) sind regelbar.

In einem weiteren Bericht haben wir noch mehr Artikel von Action getestet.