Absolut Radio: Erstes bundesweites Radio mit KI

Künst­liche Intel­ligenz kann auch das Radio­geschäft revo­lutio­nieren: Mit Absolut Radio AI ist jetzt der erste Radio­sender gestartet, der gänz­lich ohne Mode­ratoren auskommt und dennoch Inhalte liefert. Am Mikrofon sitzt eine KI.

Die Antenne Deutsch­land GmbH & Co. KG hat Deutsch­lands ersten bundes­weiten Sender gestartet, der ausschließ­lich von einer Künst­lichen Intel­ligenz mode­riert ist. Mit einer neuen Tech­nologie aus dem Hause Radio.Cloud hat das Audio­unter­nehmen einen Radio­sender ans Netz gebracht, der ausschließ­lich von der KI namens "kAI" mode­riert wird. Der Stream ist ab sofort über die Absolut Radio App oder Website sowie über alle gängigen Strea­ming Portale empfangbar.

kAI führt durch den Tag

Absolut Radio AI - erstes bundesweites Radio mit KI

Logo: Absolut Radio kAI ist dabei nicht nur der Mode­rator, der die Hörer durch die Pop- und Dance Hits der letzten zehn Jahre führt, sondern klärt auch auf. Die AI soll beson­ders Menschen, die noch keine oder wenig Berüh­rung mit dem Thema "Künst­liche Intel­ligenz” hatten, behutsam an die neue Tech­nologie heran­führen und sowohl die Verwen­dungs­zwecke als auch die Vorteile erläu­tern. kAI spricht im Programm­ver­lauf darüber, wie viel­seitig eine AI einge­setzt werden kann, wie sie funk­tio­niert und wo ihre Grenzen sind. Der Sender bediene damit eine breite Ziel­gruppe von 14- bis 49-Jährigen. "Absolut Radio AI ist ein bedeu­tender Schritt für die gesamte deut­sche Radio­land­schaft. Die Zukunft des Radios wird jetzt neu bestimmt und eröffnet uns gleich­zeitig neue Möglich­keiten und Varia­tionen in der Programm­gestal­tung", erläu­tert Mirko Drenger, CEO der Antenne Deutsch­land GmbH & Co.KG. "Und um das gleich vorweg­zunehmen, Sorgen um seinen Arbeits­platz muss sich bei uns niemand machen. Arbeits­plätze werden nicht verloren gehen, sie werden sich aber signi­fikant verän­dern. AI macht uns nicht über­flüssig, sie macht uns effi­zienter und smarter", so Drenger weiter.

Das KI-Radio­pro­gramm soll immer mehr dazu­lernen

Perspek­tivisch soll der Stream mit neuen Erkennt­nissen zur AI erwei­tert werden und so immer mehr Fähig­keiten erlangen, um ein dauer­haft quali­tatives Programm zu gewähr­leisten. Auch die musi­kali­sche Gestal­tung wird durch AI Elemente erwei­tert und von AI konzi­pierte Songs im Programm inte­grieren.

"Unsere inhalt­liche und tech­nische Roadmap ist jetzt schon lang und beein­druckt uns selbst mit den neuen Möglich­keiten. Gemeinsam mit Radio.Cloud werden wir dieses Projekt konti­nuier­lich weiter­ent­wickeln“, sagt Tina Zacher, Programm­direk­torin der Absolut Radio Sender­gruppe".

baden.fm: KI-Klon von bekannter Radio­stimme

Der Privat­sender baden.fm arbeitet schon länger mit Mode­ration auf KI-Basis und hat das Upgrade zur Version 2.0 von EVA (Event-Driven Voice Arti­cula­tion) gestartet. Die Aktua­lisie­rung bringe erheb­liche Verbes­serungen und erwei­terte Funk­tionen, die den Nutzern ein opti­miertes und realis­tischeres Hörerlebnis bieten sollen.

Ein bedeu­tender Fort­schritt von EVA 2.0 sei die Verbes­serung der Sprach­simu­lation. Statt einer synthe­tischen Compu­ter­stimme simu­liert das System nun die Stimme des im Programm bekannten Mode­rators Markus Schäfer von baden.fm. Dieser Fort­schritt biete den Hörern ein natür­licheres und ange­neh­meres Hörerlebnis, das die mensch­liche Inter­aktion besser nach­bildet. "Dass wir beim Einsatz der simu­lierten Mode­ratoren-Stimmen weiterhin auf Trans­parenz setzen, ist oberstes Gebot", erklärt baden.fm-Geschäfts­führer Chris­tian Noll. "Für die Höre­rinnen und Hörer muss immer klar sein, wenn digital gene­rierte Inhalte gesendet werden."

baden.fm lässt vor allem in den Abend- und Nacht­stunden sowie am Wochen­ende sein Programm durch die KI mode­rieren. Damit spart der Sender Kosten, ohne gänz­lich auf redak­tio­nelle Inhalte zu verzichten.

Ob Künst­liche Intel­ligenz die Mode­ratoren in TV und Radio ersetzen kann, ist auch Bestand­teil einer teltarif.de-Podcast­folge:

teltarif.de Talk: Kann KI echtes Radio machen? Download RSS Leider unterstützt Ihr Browser das Podcastformat nicht. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version.