Absolut Germany: Neues bundesweites DAB+-Programm

Der Hörfunk­ver­anstalter Absolut Radio will ein weiteres, bundes­weites Radio­pro­gramm auf DAB+ starten. Am 17. März befasst sich der Hörfunk­aus­schuss der Baye­rischen Landes­zen­trale für neue Medien (BLM) mit dem Lizenz­antrag. Geplant ist das Programm "Absolut Germany", was auf einen Sender mit Pop- und Rock­musik aus Deutsch­land hindeuten könnte.

Absolut Radio ist bereits mit fünf Programmen im terres­tri­schen Digi­tal­radio vertreten: Absolut relax (Soft Pop), Absolut Bella (Schlager, Ever­greens), Absolut Oldie Clas­sics (Classic Hits), Absolut Hot (topak­tuelle neue Hits) und Absolut Top (Hits des neuen Jahr­tau­sends). Absolut Radio baut Portfolio aus

Foto: Absolut Radio Absolut Radio hat darüber hinaus sein Webradio-Angebot ausge­baut. Neu sind die Musik­kanäle Absolut Coffee­music (Singer-Song­writer) und Absolut Chillout (Lounge). Zusammen mit Absolut Music XL, Absolut Love­songs und Absolut Wave gibt es damit nun fünf exklu­sive Webra­dios des baye­rischen Unter­neh­mens.

DLF-Programme werden in der Schweiz auf DAB+ verbreitet

Über­raschung unter­dessen in der Deutsch-Schweiz: Die Programme von Deutsch­land­radio - Deutsch­land­funk, Deutsch­land­funk Kultur und Deutsch­land­funk Nova - sind ab sofort in weiteren Teilen der Deutsch-Schweiz terres­trisch auf DAB+ zu hören. Der Netz­betreiber digris hat die Sender in seine Ensem­bles Berner Ober­land (Kanal 6A), Südost­schweiz (Kanal 8B) und Ober­wallis (Kanal 9D) aufge­schaltet.

Im Norden und Osten der Deutsch-Schweiz sind die Programme bereits über die grenz­nahen Sender des deut­schen ersten, bundes­weiten Multi­plex (Kanal 5C) wie Blauen, Feld­berg/Schwarz­wald, Hoch­rhein, Höchsten und Pfänder zu empfangen, so dass nun zahl­reiche eidge­nös­sische Digi­tal­radio-Hörer erreicht werden.

Ausschrei­bung weiterer DAB+-Muxe in Öster­reich geplant

Eine Inter­essens­bekun­dung in Öster­reich hat gezeigt, dass sowohl auf Multi­plex-Betreiber-Seite wie auch auf Veran­stal­ter­seite eine ausrei­chend große Nach­frage vorhanden ist, um die Ausschrei­bung weiterer bundes­weiter und regio­naler Multi­plex-Platt­formen zur Verbrei­tung von digi­talem terres­tri­schem Hörfunk vorzu­bereiten.

Die entspre­chenden nächsten Schritte sind laut der Medi­enbe­hörde KommAustria die Ausar­bei­tung einer Auswahl­grund­sät­zever­ord­nung im zweiten Quartal 2022, auf welche nach dem derzei­tigen Planungs­stand eine Ausschrei­bung im dritten Quartal 2022 folgt. Mit den Zulas­sungen neuer Multi­plex-Platt­formen für DAB+ wäre somit im Früh­ling 2023 zu rechnen.

Mit Brillux Radio startet in Kürze ein Heim­wer­ker­radio über DAB+.