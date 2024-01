United Kingdom: 3G-Abschaltung hat begonnen

Wer erin­nert sich noch an 3G, auch bekannt als UMTS? In Deutsch­land wurde UMTS/3G bereits 2021 komplett ausge­schaltet.

Dieses Jahr sind die briti­schen Inseln dran. Alle briti­schen Mobil­funk­netz­betreiber haben sich verpflichtet, ihre 3G-Netze zu schließen.

Voda­fone führend

Die 3G/UMTS-Abschaltung soll in Großbritannien spätestens 2025 erfolgt sein.

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de Voda­fone UK hat bereits mit der Abschal­tung von 3G begonnen und kündigt an, bis Ende Januar (2024) damit fertig zu sein. Auf einer spezi­ellen Home­page gibt Voda­fone Tipps und Hinweise, wie die Kunden - sofern noch nicht erfolgt - auf 4G oder 5G wech­seln können, um "bessere Verbin­dungen" zu bekommen. Wer trotz Lauf­zeit­ver­trag keine 4G oder WLAN-Anrufe nutzen könne, so erklärt Voda­fone seinen Kunden, sollte über ein "Upgrade" seines Endge­rätes (sprich ein neues Gerät) nach­denken.

BT/EE startet dieses Jahr

British Telecom (BT/EE) will sich dieses Jahr von 3G verab­schieden, "damit wir uns auf die Stär­kung unserer neueren und zuver­läs­sigeren 4G- und 5G-Netze konzen­trieren können, um unseren Kunden ein besseres Verbin­dungs­erlebnis zu bieten."

BT gibt zu bedenken, dass die Abschal­tung nicht nur in Groß­bri­tan­nien statt­findet, sondern auf der ganzen Welt. Wessen Gerät 4G oder 5G nicht unter­stütze, könne mögli­cher­weise keine Anrufe (auch keine Notrufe) tätigen oder Daten­roa­ming im Ausland nutzen.

Auf seiner Webseite erklärt BT/EE, warum das 3G-Netz abge­schaltet wird und wie die Kunden mit einem schnel­leren, zuver­läs­sigeren 4G- oder 5G-Netz verbunden bleiben können.

Three: Bis Jahres­ende ist 3G aus

Der briti­sche Netz­betreiber "Three" hat vor, die 3G-Abschal­tung bis zum Jahres­ende 2024 voll­zogen zu haben. Im Raum steht später eine Fusion zwischen Voda­fone UK und Three.

Virgin Media o2 lässt sich Zeit

Das Joint Venture von Virgin Media und o2 lässt sich noch etwas Zeit. Sie wollen erst im nächsten Jahr (also 2025) mit der Abschal­tung beginnen.

Anbieter wech­seln, um 3G zu behalten?

Engli­sche Webseiten disku­tieren, ob ein Anbie­ter­wechsel sinn­voll sein könnte, um 3G noch möglichst lange weiter nutzen zu können.

Die Rufnum­mern­por­tie­rung ist in Groß­bri­tan­nien sehr elegant gelöst. Man teilt seinem alten Anbieter mit, dass man wech­seln möchte und erhält einen soge­nannten PAC-Code (PAC = Porting Autho­risa­tion Code). Das geht sogar per schlichter Text-SMS. Einfach dem eigenen Anbieter eine SMS mit den drei Buch­staben "PAC" an die UK-Kurz­wahl 65075 schi­cken (die SMS kostet nichts) und binnen zwei Stunden soll man den Code erhalten. Diesen Code nennt man seinem neuen Anbieter, und der veran­lasst alles Weitere.

2G-Abschal­tung absehbar?

Im Fall von 3G ist davon aber abzu­raten, da der UMTS-Stan­dard bald in den Geschichts­büchern verschwinden wird. Auch die Tage von 2G sind gezählt. So hat die Schweiz beispiels­weise 2G schon landes­weit abge­schaltet und plant jetzt, die Abschal­tung von 3G in Angriff zu nehmen. Einen konkreten Termin für die Abschal­tung von 2G in Deutsch­land oder in UK gibt es noch nicht.