Abgezockt: So behalten Sie bei Abos den Überblick

Abos sind im Internet einfach abzu­schließen - manchmal unfrei­willig einfach. Bei all den Verträgen für Portale, Strea­ming-Dienste, Online-Maga­zine und Co. verlieren viele jedoch den Über­blick. Sie wundern sich beim Blick auf den Konto­auszug mitunter über bestimmte Beträge, die seit Monaten abge­bucht werden.

Beson­ders versteckte Abo-Verträge und auto­mati­sche Vertrags­verlän­gerungen können für Über­raschungen sorgen. Gut zu wissen: Anbieter dürfen solche Klau­seln nicht im Klein­gedruckten verste­cken. "Wie lange ich den Vertrag schließe, muss direkt bei Vertrags­schluss sichtbar sein", erklärt Jose­phine Frindte von der Verbrau­cher­zentrale Berlin. Bei Handy­verträgen sei eine zwei­jährige Mindest­lauf­zeit üblich, bei anderen Diensten eine kürzere. Auch die Kosten sollten in den Vertrags­details vorne stehen.

Die Angaben zur Vertrags­verlän­gerung müssen in den AGB deut­lich hervor­gehoben sein. "Anbieter dürfen in den Geschäfts­bedin­gungen nicht etwas verste­cken, was ich wissen muss", erklärt Horst Leis, Fach­anwalt für Infor­mati­onstech­nolo­gierecht und Vorstands­mitglied beim Deut­schen Anwalt­verein.

Die Experten raten daher, AGB und Vertrags­bestim­mungen genau zu lesen, bevor man kauft. Frindte: "Die wich­tigsten Fragen sind: Wie lange ist die Vertrags­dauer, wie lange ist meine Kündi­gungs­frist, welchen Preis habe ich zu bezahlen und was kaufe ich?"

Apps helfen beim Kündigen von Verträgen

Viele Verbraucher schließen unfreiwillig Abos im Internet ab Ein weiteres Problem: Man verliert leicht den Über­blick darüber, welches Abo wann zu kündigen ist, bevor es in die Verlän­gerung geht. Wer einen Vertrag abschließt und weiß, dass der nur für drei Monate benö­tigt wird, sollte nach dem Abschluss direkt die entspre­chende Kündi­gung schi­cken, rät Frindte. Viele Dienste schi­cken auch Erin­nerungs­mails, bevor ein Vertrag verlän­gert wird.

Wer keine Abo-Liste führen will, kann mit digi­talen Hilfs­mitteln den Über­blick behalten. Daniel Hüfner von der Fach­zeit­schrift "t3n" rät zur Nutzung von Vertrags­kündi­gungs­apps.

Dazu gehören zum Beispiel Apps wie Aboa­larm (iOS/Android) oder Volders (iOS/Android). "Man wird auto­matisch von der App über das nahe Ende oder die Verlän­gerung des Vertrages infor­miert", erklärt Hüfner. Ein weiterer Vorteil sei, dass man Verträge direkt in der App kündigen könne, erklärt Hüfner. Aller­dings gegen Gebühr. Die Website kündigen.de bietet einen ähnli­chen kosten­pflich­tigen Service an.

Kündi­gung muss doku­mentiert sein

Aber auf welchen Weg muss die Kündi­gung einge­reicht werden? "Das steht immer in den AGB", so Hüfner. Allge­mein gilt: "Eine Kündi­gung sollte man auf jeden Fall immer nach­weisbar erklären", sagt Frindte. Man müsse beweisen können, dass sie beim Vertrags­partner einge­gangen sei. "Entweder man kündigt posta­lisch per Einschreiben, oder per Fax, wenn man eine Faxnummer hat", rät sie.

Bei Verträgen, die online abge­schlossen wurden, gelten unter Umständen Sonder­regeln: "Wenn eine E-Mail-Adresse auf der Webseite steht, und die Kommu­nika­tion per E-Mail normal ist, dann geht auch eine Kündi­gung per E-Mail", so Frindte. Bei Ange­boten, die per SMS oder Messenger-Chat­nach­richt abge­schlossen werden, sei die Kündi­gung über den jeweils glei­chen Kanal möglich.

Kann man nur über ein Online-Kontakt­formular kündigen, empfiehlt Anwalt Leis, Bild­schirm­fotos zu machen. Von der Kündi­gung per Telefon sei abzu­raten, da man sie schwer nach­weisen könne. "Immer doku­mentieren, was Sie getan haben", betont er.

Mit Sperre vor Abo-Fallen schützen

Beson­ders ärger­lich sind Abo-Fallen, in die Smart­phone-Nutzer oft unge­wollt tappen. Mitunter reicht hier schon ein Finger­tipp auf ein Werbe­banner und man schließt ein Abo ab, dass über die Rech­nung des Mobil­funk­anbie­ters abge­rechnet wird. Nicht selten merkt man das erst nach Monaten. Schutz davor bietet eine Dritt­anbie­tersperre, die man sich beim Provider einrichten kann.

Auch sonst ist Vorsicht geboten: Immer wieder berichten Verbrau­cher­schützer über dubiose Online-Shops oder -Portale, wo man mit einer angeb­lich kosten­losen Regis­trie­rung ein kosten­pflich­tiges Abo abschließt. Wer Rech­nungen für unge­wollte Bestel­lungen bekommt, sollte sie nicht zahlen und schrift­lich Einspruch erheben, rät das Euro­päische Verbrau­cher­zentrum Deutsch­land.

Noch immer gibt es Abofallen auf dem Handy: Die Stif­tung Waren­test berich­tete kürz­lich von 41 000 betrof­fenen Kunden bei mobilcom-debitel, Voda­fone und klar­mobil, denen sie helfen musste. Mehr dazu lesen Sie in einer weiteren News.

