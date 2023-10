AAWireless: Android-Auto-Adapter zum Vorzugspreis

AAWireless gehört zu den Pionieren unter den Adap­tern für kabel­loses Android Auto. Der Dongle erfreut sich weiterhin großer Beliebt­heit. Jetzt ist das Zubehör zum Vorzugs­preis von 69,99 Euro erhält­lich. Dabei spielt es auf den ersten Blick keine Rolle, ob das Gerät über den Online-Shop des Herstel­lers oder über Amazon bezogen wird.

Unter dem Strich ist der Kauf über Amazon die güns­tigere Vari­ante. Hier fallen keine zusätz­lichen Versand­kosten an. AAWireless selbst verlangt für den Versand nach Deutsch­land Extra­gebühren in Höhe von 5,04 Euro, sodass Käufer insge­samt 75,03 Euro zahlen. Wie lange der vergüns­tigte Preis gilt, ist nicht bekannt. AAWireless günstiger

Screenshot: teltarif.de, Quelle: aawireless.io Inter­essenten sollten mit dem Kauf nicht zu lange warten, zumal es nach den Erfah­rungen der teltarif.de-Redak­tion keines­falls selbst­ver­ständ­lich ist, dass AAWireless sofort lieferbar ist. Aktuell hat der Hersteller aller­dings ganz andere Probleme. So musste die geplante zusätz­liche Unter­stüt­zung für Apple CarPlay zurück­gestellt werden.

Firm­ware-Version 3.0.0 vorerst gestoppt

Wie berichtet hat AAWireless im Sommer einen Beta-Test für die Nutzung von Apple CarPlay gestartet. Inter­essenten benö­tigen hierfür die Firm­ware-Version 3.0.0 für den Dongle. Zudem ist die iPhone-Nutzung nur für Geräte der zweiten Gene­ration (cs317) verfügbar. Wie der Webseite von AAWireless zu entnehmen ist, wurde der Rollout der neuen Firm­ware gestoppt.

Der Hersteller spricht im Zusam­men­hang mit der zurück­gezo­genen Firm­ware von einer "Unter­suchung des Problems", ohne selbiges aber zu nennen. Bei Tests der teltarif.de-Redak­tion hat die Nutzung von Apple CarPlay aller­dings nie funk­tio­niert, während sich Android Auto mit AAWireless tadellos einsetzen lässt.

Android Auto: Neue Beta-Version veröf­fent­licht

Unter­dessen hat Google Android Auto 10.8 als Beta-Version veröf­fent­licht. Gegen­über der Version 10.7, die erst vor wenigen Tagen an alle Nutzer verteilt wurde, gibt es keine sicht­baren Neue­rungen. Auch die Möglich­keit, auf dem Smart­phone verwen­dete Wall­paper zusätz­lich auf dem Display im Auto zu nutzen, wurde noch nicht frei­geschaltet. Dieses Feature dürfte irgend­wann - unab­hängig von einer bestimmten App-Version - server­basiert akti­viert werden.

In einer weiteren Meldung finden Sie unseren Test­bericht zum AAWireless-Adapter.