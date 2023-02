In immer mehr Fahr­zeugen besteht die Möglich­keit, Android Auto und Apple CarPlay zu nutzen. So haben Auto­fahrer die Gele­gen­heit, für den Einsatz im Auto gedachte Smart­phone-Apps direkt über das im Fahr­zeug verbaute Display zu nutzen und zu steuern. Beispiele sind Karten- und Navi­gati­ons­pro­gramme, Webradio-, Podcast- und Hörbuch-Anwen­dungen, Messenger (per Sprach­steue­rung) und natür­lich die Tele­fonie. AA Wireless Adapter und Samsung Galaxy S22 Ultra

Foto: teltarif.de In den meisten Fällen muss die Verbin­dung zwischen Smart­phone und Car-HiFi-System über ein USB-Kabel herge­stellt werden. Das ist vielen Inter­essenten zu unprak­tisch - ganz abge­sehen davon, dass bei der Kabel­ver­bin­dung in der Regel auch der Akku des Mobil­tele­fons aufge­laden wird. Auch das empfinden manche Nutzer als ungünstig, wenn zum Beispiel noch 50 oder 70 Prozent Akku­kapa­zität vorhanden sind.

Mit AA Wire­less die Drahtlos-Funk­tion nach­rüsten

In neueren Fahr­zeugen lassen sich Android Auto und Apple CarPlay auch drahtlos nutzen. Das ist für Besitzer eines älteren Wagens frei­lich kein Trost. Doch die kabel­lose Verbin­dung zwischen Handy und dem Info­tain­ment-System im Auto kann auch nach­gerüstet werden. Für die Nach­rüs­tung von draht­losem Android Auto hat sich AA Wire­less einen Namen gemacht. Nach anfäng­lichen Problemen sind die Adapter jetzt gut lieferbar. Startseite der AA Wireless App

Screenshot: teltarif.de Der Hersteller vermarktet die Gadgets im eigenen Online-Shop. Knapp 90 Euro müssen Inter­essenten inves­tieren. Auch auf Amazon ist AA Wire­less zu bekommen - aller­dings werden die Geräte dann aus den USA gelie­fert und kosten mehr als 100 Euro. Wir hatten die Möglich­keit, AA Wire­less einmal auszu­pro­bieren. Dabei kamen ein Samsung Galaxy S22 Ultra und ein Galaxy Flip3 5G zum Einsatz.

Das ist der Dongle für kabel­loses Android Auto

Der Dongle ist 49 mal 49 mal 12 Milli­meter groß und in Schwarz gehalten. Er verfügt über einen USB-C-Anschluss, über den das Zubehör mit dem Car-HiFi-System verbunden wird. Über die entspre­chende für Android Auto vorge­sehene USB-Buchse im Fahr­zeug bekommt der Adapter auch den für den Betrieb nötigen Strom. Den Strom­ver­brauch gibt der Hersteller mit 90 mA (im Ruhe­zustand) bis 330 mA (im laufenden Betrieb) an. AA Wire­less unter­stützt zudem draht­lose Verbin­dungen über Blue­tooth und WLAN.

Wie sich im Test heraus­gestellt hat, kommt man ohne die im Google Play Store kostenlos verfüg­bare AA Wire­less Compa­nion App nicht weiter. Im ersten Schritt wird der Dongle mit dem Fahr­zeug verbunden. Die Verbin­dung zwischen Dongle und Mobil­telefon wird per Blue­tooth über die App vorge­nommen. Ein Blue­tooth-Pairing mit dem AA-Wire­less-Adapter ist aller­dings nicht nötig. Die Einrichtung kann beginnen

Screenshot: teltarif.de In der App gibt es dann eine detail­lierte Anlei­tung zur Erst­ein­rich­tung des Adap­ters. Aller­dings muss die Erst­ein­rich­tung von Android Auto auf dem Smart­phone über eine Kabel­ver­bin­dung mit dem Multi­media-System des Fahr­zeugs vorge­nommen werden. Ist Android Auto bereits mit dem verwen­deten Handy einge­richtet, entfällt dieser Schritt. Die Einrich­tung von AA Wire­less ist damit schnell erle­digt.

Auf Seite 2 lesen Sie unter anderem, warum der Einrich­tungs­pro­zess zunächst nicht geglückt ist und welche Erfah­rungen wir dann mit AA Wire­less gemacht haben. 1 2