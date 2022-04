Preis-Check: Galaxy A22 5G, M52 5G und Xiaomi Redmi 9 Pro

Auch diese Woche gibt es wieder Smart­phone-Schnäpp­chen, unter anderem zieht Amazon mit den von Aldi veran­schlagten 159 Euro für das Galaxy A22 5G mit. Des Weiteren hat der große Online­shop das Galaxy M52 5G rabat­tiert. Für dieses werden nur noch 249 Euro gefor­dert. Media Markt und Saturn haben eben­falls die Anschaf­fungs­kosten für ein Handy redu­ziert. Dort gibt es das Xiaomi Redmi Note 9 Pro für 179 Euro. Ob diese Deals tatsäch­lich so gut sind, wie verspro­chen, erfahren Sie in unserem nach­fol­genden Schnäpp­chen-Check.

Der Verkaufs­schlager Galaxy A22 5G bietet eine faire Ausstat­tung samt Einstieg in die Welt des fünften Mobil­funk­stan­dards zum nied­rigen Preis. Diese Woche startet Aldi ein Sonder­angebot von 159 Euro (versand­kos­ten­frei) für dieses Smart­phone. „Das können wir auch“, dachten wohl die Verant­wort­lichen bei Amazon und kontern nun mit einem ähnli­chen Deal. Aller­dings unter­scheiden sich die Offerten ein wenig. So gibt es bei Aldi das Aldi-Talk-Starter-Set im Wert von zehn Euro dazu. Bei Amazon sind Sie hingegen nicht auf Schwarz beschränkt und können sich alter­nativ für eine weiße oder graue Farbe entscheiden. Galaxy M52 5G in voller Pracht

Die 159 Euro für das Galaxy A22 5G sind nach wie vor konkur­renzlos. Mit knapp 173 Euro ist Otto der nach Aldi und Amazon nächst güns­tigste Händler. Wer ein 120-Hz-Display, einen schnel­leren Chip­satz und eine bessere Kamera möchte, könnte sich für das Galaxy M52 5G inter­essieren. Amazon offe­riert dieses Smart­phone (Edition mit 6 GB RAM) derzeit zum Preis von 249 Euro (versand­kos­ten­frei) in den Farben Schwarz, Blau und Weiß. Da kann kein anderer Händler mithalten, woan­ders startet das Mobil­gerät ab 274 Euro (Gamibo).

In den letzten Jahren hat sich der chine­sische Hersteller Xiaomi auch in Deutsch­land zu einem ernst zu nehmenden Rivalen von Samsung und Co. gemau­sert. Dessen Redmi Note 9 Pro haben Media Markt und Saturn jetzt für 179 Euro im Angebot. An sich kein schlechter Preis, als nächst güns­tigster Shop folgt buyZOXS mit 184,34 Euro (neu). Alle anderen Händler verlangen mindes­tens 199 Euro. Aller­dings ist das Xiaomi Redmi Note 9 Pro schon knapp zwei Jahre alt und hat keinen 5G-Funk an Bord. Eine preis­lich ähnliche Alter­native (ab 188 Euro) wäre das Poco M4 Pro 5G vom selben Hersteller.

