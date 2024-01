OneUI 6 für Galaxy A14 5G: Das ist neu mit Android 14

Das Galaxy A14 5G bekommt jetzt endlich auch in unserer Region die zu seiner Ziffer passende Android-Version. Samsung verteilt Android 14 mit der Benut­zer­ober­fläche OneUI 6 ab sofort in Europa. Dadurch wird das Einsteiger-Smart­phone funk­tio­neller, flüs­siger und sicherer. Sie müssen aber über genü­gend freien Daten­platz auf Ihrem Mobil­gerät verfügen. Der Down­load schlägt mit üppigen 1,7 GB zu Buche. In Indien ist OneUI 6 für das Galaxy A14 5G bereits seit November 2023 erhält­lich. Das Rollout in den USA begann vergan­gene Woche.

Galaxy A14 5G startet mit Android 14 ins neue Jahr

So sieht OneUI 6 auf dem Galaxy A14 5G aus

GalaxyClub

Heute feiert Samsungs aktu­eller Verkaufs­schlager der Smart­phone-Einstei­ger­klasse seinen ersten Geburtstag. Am 12. Januar 2023 kam das Galaxy A14 5G mit Android 13 an Bord in den Handel. Nun steht Android 14 in Form von OneUI 6 in euro­päi­schen Gefilden parat. Nutzer in den Nieder­landen und Belgien bestä­tigten die Aktua­lisie­rung, doch das Update soll auch im rest­lichen Europa ausrollen. Rund 1,7 GB wiegt die Firm­ware A146PXXU5CWL7. Zum einen benö­tigen Sie also entspre­chend freien Spei­cher­platz, zum anderen ein ausrei­chendes Daten­volumen für den Down­load. Alter­nativ bietet sich der Bezug über ein WLAN-Netz an.

Zu den Neue­rungen der Soft­ware für das Galaxy A14 5G zählen das über­arbei­tete Schnell­zugriffs­menü, Verbes­serungen des Wetter-Widgets sowie der Wetter-App, Opti­mie­rungen des Sperr­bild­schirms und Anpas­sungen der Kamera-Anwen­dung. Multi-Touch-Klick ermög­licht wiederum, eine Datei zu halten und mit der anderen Hand weitere Aktionen auszu­führen. Mit der Aktua­lisie­rung hält zudem der Sicher­heits­patch Stand 1. Dezember 2023 Einzug. (via GalaxyClub)

Die LTE-Version wird noch nicht bedacht

Neben dem 5G-fähigen Galaxy A14 gibt es auch ein Galaxy A14 LTE. Dieses ist güns­tiger, muss aber mit dem Mobil­funk der vierten Gene­ration Vorlieb nehmen. Zwar soll auch dieses Handy OneUI 6 erhalten, aktuell gibt es das Update aber noch nicht. Das Galaxy A14 LTE ist momentan bei Aldi Talk für 129 Euro erhält­lich. Derselbe Anbieter hat das Galaxy A14 5G für 169 Euro im Port­folio. Dabei handelt es sich jeweils um die 64-GB-Version.

Übri­gens wurde bereits OneUI 6.1 für einige Samsung-Smart­phones ange­kün­digt.