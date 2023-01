DAB+: 90s90s Radio ersetzt Sportradio Deutschland

Nach der Ankün­digung vom 19. Dezember 2022 hatte prak­tisch jeder mit der Abschal­tung von Sport­radio Deutsch­land an Silvester gerechnet. In der Tat wurden an diesem Tag die letzten Nach­richten produ­ziert, Mode­ratoren haben sich verab­schiedet, die Social Media-Akti­vitäten wurden einge­stellt und auf der Website erscheint nur noch das Logo. Doch zur Über­raschung vieler war zunächst auf dem DAB+-Sende­platz im zweiten, natio­nalen Multi­plex immer noch Sport­radio Deutsch­land zu hören - mit einem auto­mati­sierten Programm aus Podcasts, Beiträgen aus Rubriken wie "Rad der Zeit" und Sport-affinen Musik­stü­cken.

90s90s ab sofort bundes­weit über DAB+ on Air

90s90s sendet neu bundesweit auf DAB+

Foto: Regiocast/90s90s Nun ist klar, warum: Es gab einen naht­losen Über­gang zu einem Nach­folger. Seit heute um 12 Uhr sendet 90s90s Radio ein neues bundes­weit empfang­bares Radio­pro­gramm über die natio­nale private DAB+ Platt­form von Antenne Deutsch­land. Das tägliche 24-stün­dige Hörfunk­voll­pro­gramm des deutsch­land­weit agie­renden Radio­unter­neh­mens Regio­cast richtet sich an Hörer, die die Musik der 90er lieben und im hier und heute neu entde­cken wollen, von 90s House über Rock bis hin zu Boygroups. Das Programm ergänzt die Welle 80s80s Radio, die bereits seit Ende 2020 auf der natio­nalen Platt­form hörbar ist. Das Unter­nehmen betreibt zudem unter anderem die natio­nalen Programme Radio Bob! und sunshine live.

90s90s Radio, welches bislang bereits über Web, App und regional-terres­trisch zu hören ist, erhält die bundes­weite Über­tra­gungs­kapa­zität von Sport­radio Deutsch­land. Den entspre­chenden Programm­wechsel hat die National German Radio begleitet, die von der Platt­form­betrei­berin Antenne Deutsch­land exklusiv mit der Markt­plat­zie­rung der Dritt­anbieter-Programm­plätze auf dem soge­nannten zweiten DAB+-Bundesmux beauf­tragt ist. Das Programm von 90s90s Radio erreicht über die Platt­form knapp 70 Millionen poten­zielle Radio­hörer.

90s90s als weiterer Bestand­teil der Wachs­tums­stra­tegie von Regio­cast

"90s90s Radio ist eine hervor­ragende Ergän­zung des viel­fäl­tigen Programm­bou­quets der privaten DAB+ Platt­form von Antenne Deutsch­land", sagt Erwin Linnen­bach, Geschäfts­führer der National German Radio Der Schritt der Regio­cast unter­streiche noch einmal deut­lich, "wie attraktiv bundes­weit empfang­bares Radio und DAB+ als tech­nische Platt­form sind. Mein Dank gilt allen betei­ligten Akteur:innen, insbe­son­dere auf Seite von Antenne Deutsch­land, welche die bundes­weite Programm­ent­wick­lung ermög­lichen und konti­nuier­lich begleiten“.

Rainer Poel­mann, Geschäfts­führer Rrgio­cast GmbH & Co. KG, ergänzt: "Die Audio­nut­zung mittels digi­taler Empfangs­geräte erfreut sich wach­sender Beliebt­heit und insbe­son­dere der Verbrei­tungsweg DAB+ ist ein Treiber unserer Expan­sions- und Wachs­tums­stra­tegie, die wir nun mit der Aufschal­tung von 90s90s Radio weiter komplet­tieren. Beson­ders freuen wir uns, dass Regio­cast mit 90s90s Radio künftig zur wach­senden Viel­falt der ange­botenen DAB+ Programme beitragen kann."

Über Umwege gibt es bald auch über 30 DAB+-Radio­pro­gramme für Bahn­rei­sende.