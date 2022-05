App für das 9-Euro-Ticket ist da

Wer das ab Juni nutz­bare 9-Euro-Ticket nicht auf Papier oder in der App seines Verkehrs­ver­bunds bezie­hungs­weise im DB Navi­gator verwenden will, kann dafür eine eigene App instal­lieren.

Der Vorver­kauf hat bereits begonnen - ab dem ersten Juni ist es in allen Zügen des Nahver­kehrs sowie des öffent­lichen Perso­nen­nah­ver­kehrs nutzbar: Das 9-Euro-Ticket, das auch bisher reni­tente Auto­fahrer zum Umstieg auf den öffent­lichen Nahver­kehr bewegen soll. Erhält­lich ist das Ticket für die Kalen­der­monate Juni, Juli, August und kostet pro Monat 9 Euro. Es ist bundes­weit - ohne Rück­sicht auf Tarif­zonen - in allen Verkehrs­mit­teln des Regio­nal­ver­kehrs verwendbar und nicht über­tragbar.

Für Kauf und Verwen­dung des 9-Euro-Tickets gibt es verschie­dene Möglich­keiten: Erhält­lich ist es beispiels­weise in Papier­form an Fahr­schein­auto­maten. Wer die DB Navi­gator App der Bahn oder die App seines regio­nalen Verkehrs­ver­bunds nutzt, sollte das Ticket dort auch buchen können.

Sepa­rate App für 9-Euro-Ticket

Der Verband Deut­scher Verkehrs­unter­nehmen und die Deutsch­land mobil 2030 GmbH haben nun aller­dings für das 9-Euro-Ticket auch eine eigene App entwi­ckeln lassen, diese kann ab heute unter ticket.besserweiter.de herun­ter­geladen werden.

Die 9-Euro-Ticket-App auf einem Smartphone

picture alliance/dpa Die Links zu den Apps­tores sind dort aller­dings mögli­cher­weise nicht direkt zu sehen. Der Inter­essent muss zunächst auf den Button "App herun­ter­laden" klicken. Anschlie­ßend wird er gefragt "Hast du bereits ein Abo-Ticket für den Nahver­kehr?" Erst wer hier auf "Nein" klickt, sieht die Links zum Down­load der App für iOS und für Android. Unter "9-Euro-Ticket-App" ist die Anwen­dung in den Apps­tores auch direkt zu finden. Damit sollen insbe­son­dere jene Neukunden ab sofort die Möglich­keit bekommen, das 9-Euro-Ticket per App zu erwerben, in deren Heimat­region das Ticket bislang nicht per App oder über andere digi­tale Wege ange­boten wird.

Die 9-Euro-Ticket-App von Mobi­lity Inside wurde offenbar in nur wenigen Wochen an den Start gebracht. Entstanden ist die App mit Hilfe der tech­nischen Dienst­leis­tung der DB Vertrieb GmbH. Die App soll zeigen, wie die Komple­xität der tarif­recht­lichen Rahmen­bedin­gungen in zwei Monaten "durch­schlagen" werden kann, äußern sich die Macher dazu. Prof. Knut Ringat, VDV-Vize­prä­sident, RMV-Geschäfts­führer und Vorsit­zender der Gesell­schaf­ter­ver­samm­lung der Mobi­lity Inside Holding spricht sogar von einem "Tarif­dschungel" in Deutsch­land, der mit der App durch­schlagen worden sei - wobei die Initia­tive zur Einfüh­rung des Tickets aller­dings von der Politik und nicht von den Verkehrs­unter­nehmen ausge­gangen war.

Die App-Schub­lade könnte auch gene­rell mithilfe des Entwick­ler­studis Mobi­lity Inside durch eine bündelnde Verkehrs-Anwen­dung schlanker werden. Zum Launch im April waren vier große Partner an Bord.